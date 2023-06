Continua ad essere più vantaggioso il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon, top di gamma dalle interessanti specifiche tecniche che quest’oggi si ritrova con un nuovo sconto nella versione nera da 128GB di memoria interna. Come sempre il famoso sito di e-commerce propone offerte molto appetibili quando si tratta di prodotti Apple e chi stava attendendo qualche sconto per l’iPhone 14 può approfittare di quella odierna. Approfondendo la questione si può notare come sia stato applicato uno sconto del 19% sul prezzo da listino di questo iPhone 14, da 1029 euro, arrivando al costo attuale di 829 euro.

Nuova offerta per l’iPhone 14 a prezzo più basso su Amazon il 30 giugno: i dettagli della promozione

Altra promozione, dunque, dopo quella che abbiamo trattato non molto tempo fa. Come si può notare c’è un bel risparmio rispetto al suo arrivo sul mercato, certo parliamo sempre di cifre alte, ma quando si parla di Apple non ci si può attendere prezzi troppo bassi. Sta di fatto che quest’oggi si ha modo di avere tra le mani questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB con un importante sconto da tenere in considerazione, il risparmio è quindi evidente.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Tra l’altro c’è disponibilità immediata su Amazon, non c’è il rischio che le scorte possano terminare in breve tempo e nel giro di qualche giorno questo top di gamma arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, ecco che ritroviamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone e resistente all’acqua ed alla polvere. Per quanto riguarda il comparto hardware spazio al processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Attenzione anche ad un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Migliorata anche la batteria che dura tutto il giorno e permette fino a 20 ore di riproduzione video. Un dispositivo super tecnologico ad un prezzo più basso.

Continua a leggere su optimagazine.com