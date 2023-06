La quarta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda stasera 30 giugno. Su Canale5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Di seguito le anticipazioni di stasera.

Nel primo, il numero 1×10:

Sura, preoccupata per Tatya che non sta bene, cerca di sincerarsi in merito al suo stato di salute. Tatya appare pallida, poi ha un malore e ha una forte emorragia. Sura, molto spaventata, grazie all’aiuto di Celil chiama subito un medico il quale provvede a soccorrerla. Sura è sotto shock, in quanto temeva che Tatya potesse morire. Petro aiuta Sura, come è solito fare, in quanto innamorato di lei, e Sura vorrebbe Seyit al suo fianco, ma l’uomo è andato a trovare la sua famiglia.

A seguire, l’episodio 1×11:

In Crimea, sempre più uomini tra la popolazione abbandonano il lavoro nei campi per unirsi ai sovversivi. Mehmet Eminof, già infuriato dal comportamento di Seyit che ha portato a casa una ragazza russa ignorando il suo volere, è sempre più preoccupato per la situazione ed è pronto a difendersi. Anche Mahmut è in ansia: continua a pensare di fuggire con Havva ed esprime il suo disappunto per il fatto che Mehmet abbia ripudiato Seyit.

La serata si conclude con l’episodio 1×12:

Il tenente Seyit, Celil e Petro decidono di andare, per alcuni giorni, nei villaggi circostanti, in cerca di armi, ma durante il loro viaggio, i tre amici troveranno delle difficoltà da dover affrontare. Intanto, in casa Eminof, il fratello piccolo di Seyit, Osman, prende la decisione di portare al fratello tutte le lettere che ha ricevuto durante i mesi in cui è stato al fronte. Questo nonostante il padre abbia severamente vietato a tutti i componenti della famiglia di andare nella casa dove è ora Seyit.

L’appuntamento con la quarta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:35.

