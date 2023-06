La distribuzione di Android 14 e One UI 6.0 su Samsung Galaxy S23 è in procinto di partire (almeno in beta). Ne è un chiaro segnale la comparsa dell’update corposo e specifico sui modelli Galaxy S23 Ultra destinati al mercato statunitense (SM-S918U). Non che il rilascio sia già avvenuto ma la soluzione software è stata individuata nel database di Geekbench, a bordo di un’esemplare top di gamma di quest’anno.

Il telefono scovato con a bordo proprio la One UI 6.0 basato su Android 14 è stato immortalato come in test con Geekbench appunto e ha ottenuto 1.712 punti nella prova single-core e 3.476 punti in quella multi-core. Trattandosi dell’avvistamento di uno smartphone sul mercato, possiamo dedurre che la fase interna sperimentale sia molto avanzata. Per questo motivo, dovrebbero di certo essere rispettati i tempi della prima beta pubblica del pacchetto software, ossia quelli che vorrebbero un primo rilascio di scena già intorno alla terza settimana di luglio. La sperimentazione disponibile per i primi utenti fortunati partirebbe però solo in paesi selezionati, come accaduto anche in passato per altri rilasci. Le prime nazioni interessate sarebbero senz’altro il Sud Corea, gli Stati Uniti, la Germania e il Regno Unito.

Quali sono le novità incluse nell’aggiornamento One UI 6.0? Dell’interfaccia proprietaria di Samsung sappiamo ora davvero pochissimo, mentre in riferimento all’update Android 14 possiamo dire davvero molto. Tra le implementazioni di funzioni per la rinnovata versione del sistema operativo Android, c’è il Predictive Back Gesture, un nuovo menù Condividi e le preferenze di lingua per app, Ancora, la condivisione nelle vicinanze è stata migliorata, ed è stata prevista anche una barra di navigazione trasparente in tutte le app. Non mancano neanche ora delle informazioni dettagliate sullo stato della batteria che potranno tornare molto utili per tenere sotto controllo l’autonomia del proprio telefono.

