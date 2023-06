Da molti anni a questa parte, lo stile di vita di molti di noi ha subito grandi mutamenti, derivanti dalla nascita e dallo sviluppo di tecnologie sempre più evolute.

Lo sviluppo di internet e del web è stato, sotto questo punto di vista, tra gli eventi più importanti, il quale ha cambiato il nostro modo di rapportarci con il mondo circostante, di informarci, di stringere nuove amicizie, di fare acquisti, di lavorare e via dicendo.

Internet ha inoltre favorito la nascita delle cosiddette tecnologie smart, ossia quelle che, grazie all’Internet of Things, possono non solo essere controllate da remoto, ma riescono persino a comunicare fra loro, raccogliere dati dall’esterno e scambiarseli oppure utilizzarli per regolare al meglio le proprie funzioni.

La diffusione di queste tecnologie sta portando alla nascita non solo di smart home, ossia di case intelligenti, ma persino di smart city, città che sfruttano sempre più le tecnologie per ottimizzare i servizi, ridurre gli sprechi e aumentare i livelli di sicurezza.

In questo articolo scopriremo che cosa sono le tecnologie smart e quale influenza hanno sulla vita di tutti i giorni.

IoT e dispositivi smart

Quando si parla di tecnologie smart, non si può non fare riferimento allo IoT, ossia all’Internet of Things, espressione coniata ormai più di venti anni fa da Kevin Ashton in relazione alle tecnologie RFID.

Con Internet delle Cose si fa riferimento a quella rete che consente ai dispositivi dotati di particolari sensori e in grado di connettersi alla rete di comunicare tra loro, scambiandosi dati raccolti dal mondo circostante.

Qualsiasi oggetto, dalle tapparelle ai semafori stradali, può, in quest’ottica, diventare smart ed entrare a far parte del vasto mondo dell’Internet of Things.

Vita smart, dalla casa alla città

Chi ha una connessione fissa veloce nella propria abitazione, può oggi utilizzare una vasta gamma di dispositivi smart, volti a rendere la vita quotidiana più semplice e sicura.

Dagli spioncini intelligenti, i quali rilevano ogni minimo movimento di fronte alla porta di casa e inviano segnali, foto e video allo smartphone, fino alle serrature smart, le quali possono essere aperte, anche a distanza, ma sempre e solo tramite apposite applicazioni o con credenziali speciali, i metodi da utilizzare per rendere la propria abitazione sempre più sicura certo non mancano.

Oltre alla sicurezza, i sistemi smart, se scelti con attenzione, aiutano anche a ridurre i consumi; pensiamo ad esempio alle luci intelligenti, le quali sia accendono e si spengono da sole in base alla presenza di persone nella stanza, e regolano l’intensità luminosa in base alla luce esterna, oppure alle caldaie e ai condizionatori intelligenti, capaci di regolare il loro funzionamento in base ai dati rilevati dall’esterno, nonché alle scelte effettuate dall’utente tramite app.

Dalla casa alla città il passo è più breve di quanto possa sembrare; sono già tanti i Comuni che, per affrontare in modo efficiente i problemi legati alla sicurezza, alla gestione del traffico e dei rifiuti, ai consumi e all’impatto ambientale, hanno iniziato ad adottare soluzioni intelligenti.

Tra queste rientrano ad esempio i sistemi volti a controllare i flussi di traffico, i tracciamenti dei mezzi pubblici, i sistemi dinamici per la tariffazione, ma anche i lampioni e i cassonetti dei rifiuti smart.

Continua a leggere su optimagazine.com