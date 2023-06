Senza i Pantera non avremmo il groove metal, ma anche tante altre cose. I loro album hanno segnato per sempre la musica metal e hanno gettato le basi dalle quali hanno attinto tantissime band venute fuori dopo gli anni ’90. Il carisma di Phil Anselmo e la perfezione matematica di Dimebag Darrell e Vinnie Paul non hanno certamente bisogno di presentazioni. Chiunque, almeno una volta, si è innamorato dei Pantera. Ecco le loro più belle canzoni.

Cowboys from Hell (1990)

La title track del quinto album dei Pantera è a tutti gli effetti il manifesto della band, il brano che li ha lanciati in tutto il mondo. Il riff aggressivo e il ritmo trascinante fanno di Cowboys From Hell lo statuto del groove metal, di cui i Pantera sono stati i pionieri.

Cowboys From Hell PANTERA

COWBOYS FROM HELL

Cemetery Gates (1990)

Cemetery Gates è la ballata ipnotica che ogni gruppo metal conserva nel repertorio, dedicata agli amici suicidi di Anselmo. L’arrangiamento alterna momenti melodici e acustici a segmenti più infuocati, senza dimenticare l’assolo memorabile di Dimebag Darrell. La canzone è anche la più lunga della discografia dei Pantera, con i suoi quasi sette minuti di durata.

Walk (1992)

Dal sesto album Vulgar Display of Power, Walk è una delle canzoni più suonate nei concerti, da headbang violento. Il brano parla di rispetto e di orgoglio, e invita a non farsi calpestare da nessuno. Il riff di chitarra è semplice ma audace, e il ritornello è un vero e proprio invito a camminare con sicurezza.

Vulgar Display Of Power PANTERA

VULGAR DISPLAY OF POWER

This Love (1992)

Una ballata nelle intenzioni, un tripudio di violenza nel risultato: This Love parla di una relazione tormentata e violenta in cui l’amore si trasforma in odio. La canzone inizia con una parte malinconica per poi esplodere in un’esplosione di rabbia e frustrazione. Il contrasto tra le due parti rende il brano ancora più drammatico ed espressivo.

5 Minutes Alone (1994)

Dal settimo album Far Beyond Driven, 5 Minutes Alone è una canzone che racconta di una rissa tra Anselmo e il padre di un fan che lo aveva provocato durante un concerto. Il brano è caratterizzato da un riff pesante e groovy, una batteria martellante e una voce arrabbiata e minacciosa. La canzone è diventata uno dei classici dei Pantera.