L’estate è finalmente arrivata. È il momento per andare al mare, fare aperitivi all’aperto e passare serate con gli amici. Ma se a tutto questo preferisci trascorrere un po’ di tempo a rilassarti a casa, magari sul divano a mangiare un gelato e goderti qualche storia avvincente, le piattaforme di streaming in questo mese possono offrirti una valida alternativa. Tra le serie TV in uscita questo mese troviamo tante novità interessanti, tra cui abbiamo scelto 5 titoli da non perdere assolutamente.

Ecco le serie TV più interessanti in uscita a luglio:

Una spia tra noi (Sky)

The Full Monty – la serie (Disney+)

Quarterback (Netflix)

Mike Judge’s Beavis and Butt-Head (Paramount+)

Futurama (Disney+)

Andiamo a scoprire queste serie TV più nel dettaglio.

Una spia tra noi

Ambientata in Gran Bretagna durante la Guerra Fredda, Una spia tra noi è una miniserie ispirata al bestseller di Ben Macintyre A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal creata dal produttore esecutivo di Homeland, Alex Cary. I sei episodi scritti da Nick Murphy, narrano la relazione tra un ufficiale dell’intelligence per l’MI6, Nicholas Elliott (Damian Lewis, Homeland), e il suo amico Kim Philby (Guy Pearce, Omicidio a Easttown), che ha lavorato segretamente per il KGB. Il debutto è previsto su Sky e in streaming su NOW il 17 luglio.

The Full Monty – la serie

La serie è il sequel del film cult degli anni ’90 Full Monty – Squattrinati organizzati, in cui alcuni amici disperati decidono di tentare la fortuna improvvisandosi spogliarellisti. Ambientata 25 anni dopo le vicende narrate al cinema, la serie racconta la storia degli stessi personaggi di Sheffield e di come è continuata la loro vita dopo aver ripreso la loro routine quotidiana. In Full Monty – La serie ritroviamo Robert Carlyle, Mark Addy, Lesley Sharp, Hugo Speer, Paul Barber, Steve Huison, William Snape e Tom Wilkinson, più qualche volto nuovo come Talitha Wing (Alex Rider), Paul Clayton (The Crown) e Miles Jupp (A Very British Scandal). Sarà visibile su Disney+ dal 5 luglio.

Quarterback

Attesissima da tutti gli appassionati di Football Americano, la docu-serie racconta la stagione agonistica 2022 di tre quarterback della NFL: Patrick Mahomes (alle prese con un neonato dopo aver vinto il SuperBowl), Marcus Mariota (che con i Falcons ha vissuto continui alti e bassi) e Kirk Cousins (tra i protagonisti di quella che è la rimonta più grande della storia della lega). Quarterback sarà disponibile dal 12 luglio su Netflix.

Mike Judge’s Beavis and Butt-Head

I due adolescenti Beavis & Butt-Head, protagonisti della serie animata degli anni ’90 in onda su MTV, torna nella decima stagione. I protagonisti, nella versione italiana, hanno le voci dei rapper J-Ax e Shade. La serie sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 13 luglio su Paramount+.

Futurama

Ecco un altro ritorno di una serie animata che ha fatto storia. Futurama, creata da David X. Cohen e Matt Groening, torna con nuovi episodi a distanza di 10 anni. L’ottava stagione è composta da 10 episodi, che potremo vedere a partire dal 24 luglio su Disney+, in contemporanea con gli Stati Uniti, dove andranno in onda su Hulu a cadenza settimanale.

