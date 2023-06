Decisamente è arrivata l’ora di effettuare il download dell’app Tour de France 2023. I veri appassionati di ciclismo sanno bene che domani 1 luglio prenderà il via la Grand Depart del giro di Francia da Bilbao, nella sua edizione siglata come la numero 110. La competizione si snoderà in ben 21 tappe, con un percorso complessivo di 3.404 km e arrivo a Parigi il prossimo 23 luglio.

Funzionamento

L’app del Tour de France può essere scaricata, in maniera del tutto gratuita, sia dal Play Store per i dispositivi Android che dall’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Le funzionalità dello strumento sono davvero molteplici per conoscere davvero tutto sulla competizione, wu ogni singola tappa e wu ogni singolo corridore o squadra partecipante. Va detto subito che non è necessaria la registrazione per accedere all’applicazione, eppure con l’autenticazione saranno accessibili una serie di funzionalità in più come l’ascolto live di Radio Tour ma anche la partecipazione a giochi e altre feature.

Dalla schermata Home dell’applicazione si otterranno sempre, in un colpo solo, le informazioni principali sulla tappa del Tour in corso di svolgimento. Non mancheranno mai tutti i dettagli sui percorsi, la presentazione dei team di ciclisti partecipanti, le informazioni relative ai luoghi toccati dalla carovana. Dal menù principale posto nella parte bassa dell’applicazione, sarà poi possibile accedere alla scheda “Rankings” ossia quella relativa alle classifiche. Queste ultime saranno distinte in quella generale per la conquista della maglia gialla e delle altre previste dalla sfida sulle strade di Francia. Sarà anche possibile consultare sempre l’ordine di arrivo per ogni singola tappa svolta.

Fondamentale poi nell’app Tour de France è la scheda “Live”, quella che consente di visualizzare sempre lo streaming dal vivo della tappa del giorno, con il feed di notizie relative alle prestazioni dei giocatori, la loro posizione sulla mappa rispetto al percorso e naturalmente, la classifica temporanea su strada. Le informazioni saranno sempre e costantemente aggiornate per non lasciare nulla al caso. L’autenticazione con profilo personale da diritto, in questa sezione, all’ascolto della live radio del tour, all’interazione con esperti in merito alla gara e ancora altro. In effetti, con il semplice login, si potrà anche partecipare a giochi e sondaggi e vincere dei premi.

Sempre in riferimento all’esperienza da utenti registrati all’app Tour de France, vanno sottolineate due funzioni molto importanti. La prima è quella realtiva al gioco Fantasy sponsorizzato da Tissot. Si tratta di una sorta di fantaciclismo in cui ogni utente ptrò creare la sua squadra di otto ciclisti e accumulare punti sulla base della loro prestazioni in strada. Ancora, sempre previo login, si potrà votare il proprio ciclista preferito per il premio Century 21 per la combattività.

Sempre dal menù dell’app, sarà anche possibile accedere alla sezione video. Proprio grazie ai filmati proposti, si potrà beneficiare delle sintesi delle tappe, del video dell’ultimo chilometro, brevi clip dei momenti più salienti sul palco e ancora delle interviste ai protagonisti del giro di Francia su due ruote. Per finire, nel menù delle Impostazioni, si potrà intervenire sulle proprie preferenze, in riferimento soprattutto alle notifiche che si desidera ricevere per i risultati delle tappe, le posizioni in classifica, la presenza di contenuti video di vario tipo e molto altro ancora.

Usabilità

In termini di usabilità, l’app del Tour de France potrebbe di certo essere migliorata. Certo, la gran mole di contenuti presenti nello strumento comportano la presenza di un po’ di confusione tra le schede. La grafica è tuttavia accattivante e piena di richiami ai colori e al logo del Tour.

Una grave mancanza dell’applicazione resta infine l’impossibilità di selezionare una lingua diversa dall’inglese. Come controparte, l’app collega del Giro d’Italia 2023 ha puntato molto su questo aspetto poliglotta e questo è senz’altro un suo punto a favore innegabile.

