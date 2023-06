In questi ultimi giorni di giugno, sono tanti a chiedersi se davvero Amazon Discount sta cercando tester per i suoi prodotti, con la promessa di un lauto salario giornaliero a fronte di un paio di ore di lavoro. L’annuncio arriva su WhatsApp da qualche numero sconosciuto (magari con prefisso internazionale), ma in realtà si tratta solo di una falsa comunicazione intestata ad Amazon e che nasconde naturalmente una truffa.

Il messaggio in arrivo è esattamente quello presente nella foto di inizio articolo. Si fa riferimento al fatto che Amazon Discount sta cercando tester per i suoi prodotti. Si tratterebbe di un lavoro da svolgere a casa e facilissimo: comporterebbe solo la prova di beni presenti nei pacchi ricevuti e nella pubblicazione di recensioni. Segue l’invito a mostrare il proprio interesse contattando il numero fornito e inoltrandogli uno screenshot del proprio telefono. Assodato che la proposta riportata non potrebbe mai essere reale, vanno chiariti anche i rischi che si corrono fornendo la propria adesione. Rispondendo all’annuncio, i pericoli potrebbero essere almeno due: fornire preziosi dati personali al fantomatico contatto Amazon, quando richiesti in chat o anche scaricare del malware da qualche collegamento fornito sempre in conversazione.

Inutile dunque credere alla favole, soprattutto quelle che promettono guadagni estremamente facili da parte di Amazon e comunque attraverso qualunque altro canale. Nel caso si venga raggiunti dal finto messaggio di lavoro in cui si parla di ricerca di tester, l’ideale sarebbe non rispondere neanche all’annuncio e inserire il recapito del destinatario nella lista dei numeri indesiderati del telefono. Per il futuro, sarebbe anche il caso di tenere alta la soglia dell’attenzione e non credere mai ad annunci dalla natura molto simile. D’altronde Amazon non ha certo bisogno di una simile attività per promuoversi in Italia, come pure in tutto il resto del mondo.

