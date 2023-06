La cantante Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati ieri, giovedì 29 giugno. I due sono diventati marito e moglie con una cerimonia intima ad Assisi, alla presenza di un ristretto gruppo di amici e familiari. La grande festa è rimandata a domani.

Lei è la regina dei tormentoni dell’estate 2023, in radio con Disco Paradise – con Fedez e J-Ax – e con Mon Amour, in solitaria. Lui è Francesco Muglia, 42 anni, vicepresidente marketing di un colosso delle crociere.

Sui social dell’artista non sono arrivati ancora aggiornamenti. Tutto procede in gran segreto ma i primi dettagli hanno raggiunto il web. Il matrimonio è già stato celebrato, nella cittadina di Assisi, che la coppia ha scelto per via della conoscenza di un frate francescano che ha celebrato la Messa.

La scelta della città, stando a quanto riportano i media locali, sarebbe stata dettata proprio dalla grande amicizia con il frate francescano, padre Giuseppe, a cui entrambi sono legati da una profonda amicizia.

Dopo la cerimonia religiosa, i due non hanno però festeggiato con i loro invitati. La grande festa è infatti rimandata al primo luglio, sabato. E non sarà la città di Assisi ad accogliere i neo sposi bensì la bellissima Liguria. La festa è stata organizzata nel borgo di Tellaro, che accoglierà marito e moglie per i festeggiamenti insieme alle rispettive famiglie ed amici. Attesi anche ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.