Ci sono delle migliorie specifiche che in queste ore possiamo prendere in esame per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22, in relazione all’ultimissimo aggiornamento di fine giugno dal peso particolarmente importante. Insomma, se da un lato proseguono spediti i lavori per assicurare al pubblico l’upgrade con Android 14 e One UI 6.0 in tempi tutto sommato accettabili, come abbiamo avuto modo di osservare con il nostro ultimo articolo a tema, al contempo occorre prestare molta attenzione ad altri pacchetti software. Soprattutto per coloro che ci tengono tanto allo sviluppo della fotocamera.

Esaminiamo più da vicino le novità specifiche per Samsung Galaxy S22 con il nuovo aggiornamento extra di giugno

Fondamentalmente, chi dispone di un Samsung Galaxy S22 potrà toccare con mano due novità specifiche dopo aver installato l’aggiornamento extra di giugno, al di là di quelle che per forza di cose saranno assicurate a tutti i modelli compatibili con l’upgrade. In primo luogo, la serie top di gamma del 2022 avrà la possibilità di cancellare più foto in movimento ed in pochissimi istanti nell’app Galleria. Tra i modelli supportati, in questo caso, abbiamo anche i vari Galaxy Note 20, S20, S21, senza dimenticare i pieghevoli del produttore asiatico.

Secondo quanto riportato da SamMobile con un report specifico negli ultimi giorni, gli stessi modelli avranno modo di sfruttare anche lo strumento Photo Remaster, il cui compito come molti sanno sarà quello di correggere le distorsioni ai bordi delle foto scattate con la fotocamera grandangolare.

Solo i feedback degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S22, nei prossimi giorni, ci diranno se il nuovo aggiornmento per il Samsung Galaxy S22 abbia introdotto o meno ulteriori plus di cui al momento non si parla tramite il changelog fornito dal produttore. Fateci sapere se avete notato qualcosa di diverso.

