Il 30 giugno 2000 il festival di Roskilde, in Danimarca, fu teatro di una delle più grandi tragedie della storia della musica dal vivo. Durante lo show dei Pearl Jam nove persone morirono schiacciate e ventisei rimasero ferite dalla calca incontrollata della folla.

Nel corso del festival, uno dei più importanti in Europa, si erano esibiti pezzi da 90 come Lou Reed, gli Iron Maiden e gli Oasis. I Pearl Jam erano gli headliner della serata finale del 30 giugno, freschi della pubblicazione del sesto album Binaural. Davanti al palco si erano accalcate circa 50mila persone.

Il terreno era diventato fangoso e scivoloso per via dell’ondata di maltempo delle ore precedenti. I problemi di audio degli amplificatori rendevano difficile, per le retrovie, un ascolto nitido della band. Per questo la gente iniziò a spingere nel tentativo di avvicinarsi il più possibile al palco, creando in questo modo una pressione sempre maggiore per chi si trovava davanti. Alcune persone caddero e furono calpestate dagli altri. Nel mezzo della folla si formò un buco dove non si vedevano più le teste.

I Pearl Jam non si accorsero subito di quanto stesse accadendo. Dopo le prime undici canzoni della setlist il tour manager li avvertì del pericolo. Eddie Vedder interruppe lo spettacolo e invitò la gente a fare un passo indietro per aiutare gli amici in difficoltà. Purtroppo era troppo tardi: otto persone erano già morte e altre erano ferite gravemente. Un’altra persona morì alcuni giorni dopo per via delle ferite riportate. Nove morti.

La band rimase sconvolta da quella tragedia. In una nota stampa i Pearl Jam comunicarono:

“Non può essere tutto liquidato come un incidente, come alcuni l’hanno chiamato. È nostra convinzione che se fossimo stati informati di un potenziale problema identificato dalla sicurezza del festival, avremmo potuto interrompere lo spettacolo in anticipo e salvare quelle vite”.

Per tutti gli anni successivi Eddie Vedder e soci hanno sempre ricordato le vittime e i sopravvissuti del tragico evento. Alla tragedia di Roskilde, inoltre, hanno dedicato canzoni, messaggi e incontri.