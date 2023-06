Warrior Nun 3 ci sarà. A sorpresa, sei mesi dopo la cancellazione della serie fantasy Netflix, il creatore e showrunner Simon Barry ha annunciato, tramite twitter, che lo show tornerà.

Un ringraziamento speciale è stato dato alle “voci combinate della passione e degli incredibili sforzi” dei fan. Grazie alla campagna social, in cui i più appassionati chiedevano di annullare la cancellazione e di ordinare una nuova stagione, Warrior Nun 3 si farà.

Fonti confermano a TVLine che, sebbene non ci siano accordi in atto, sono effettivamente in corso discussioni per far rivivere la serie tv attraverso un film autonomo o una stagione finale più corta per dare la giusta chiusura ai fan. Ma non su Netflix . Non è chiaro dove il progetto potrebbe potenzialmente andare in onda.

Warrior Nun è basato sul personaggio dei fumetti Warrior Nun Areala originariamente creato da Ben Dunn. La serie è incentrata su Ava Silva, interpretata da Ava Baptista, che si sveglia in un obitorio con un nuovo contratto di vita e scopre di esser diventata parte di un antico ordine a cui è stato assegnato il compito di combattere i demoni sulla Terra.

Warrior Nun è stato cancellato da Netflix lo scorso dicembre, meno di una settimana dopo che la serie, con l’uscita della sua seconda stagione, era arrivata nella top 10 dei prodotti più visti sul servizio di streaming. Fin da subito, i fan si sono attivati, lanciando una campagna online al grido dell’hashtag #SaveWarriorNun, nella speranza che qualche rete televisiva o servizio di streaming potesse salvare la serie tv.

In quella circostanza, Barry aveva ringraziato i suoi fan per tutto l’amore dimostrato, annunciando loro che si stava battendo per trovare una nuova “casa” a Warrior Nun.

“Oggi sono felice di annunciare ufficialmente che grazie a voi, Warrionr Nun tornerà. E sarà ancora più epica di ciò che potete immaginare. Ulteriori dettagli arriveranno presto! Grazie!”, così scrive lo showrunner su Twitter per annunciare il rinnovo.

Today I’m happy to officially report that because of your combined voices, passion and amazing efforts – #WarriorNun will return and is going to be more EPIC than you could imagine. More details to come! SOON! Thank-you!! #SaveWarriorNun #WarriorNunSaved ❤️🎬 pic.twitter.com/yuTbRR2L3q — Simon Barry – legacy blue check (@SimonDavisBarry) June 28, 2023

Nel cast della serie tv: Alba Baptista nei panni di Ava Silva; Lorena Andrea nei panni di Sorella Lilith; Kristina Tonteri-Young nei panni di Sorella Beatrice; Tristán Ulloa nei panni di Padre Vincent; Thekla Reuten nei panni di Jillian Salvius; Sylvia De Fanti nei panni della Madre Superiora; e William Miller nei panni di Adriel.

