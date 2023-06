Gillian Anderson sarà una delle protagoniste di The Abandons, serie televisiva Netflix, un po’ western e un po’ action drama, creata da Kurt Sutter, mente da cui è nata Sons od Anarchy.



The Anadonds, come si legge nella sinossi ufficiale, racconta le vicende di “un gruppo di famiglie diverse e anomale” che “persegue il proprio Destino Manifesto nell’Oregon del 1850” mentre “una forza corrotta di ricchezza e potere, che brama la loro terra, cerca di costringerli ad andarsene”. I protagonisti della storia, definiti “anime perdute che vivono ai margini della società”, si uniscono per formare una grande famiglia e reagire. In questo processo sanguinoso, la “giustizia” va al di là dei confini della legge.



La star di X-Files e Sex-Education interpreta Costance, la matriarca della famiglia Van Ness che ha ereditato una ricca mineraria del marito. Nonostante il pregiudizio della città nei confronti delle donne, grazie al suo denaro, al carisma e al cinismo, ci circonda di una alleati politici. Per lei ricchezza e potere sono le cose più importanti in assoluto.



Insieme a Gillian Anderson nel cast di The Abandons figura anche Lena Headey, già vista nei panni di Cersei Lannister del Trono di Spade.

