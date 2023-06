Madonna finisce in terapia intensiva e il tour mondiale si ferma. La cantante è stata di recente ricoverata a causa di un’infezione batterica grave che la costringe al ricovero in ospedale. C’è apprensione in tutto il mondo e preoccupazione mostrata soprattutto nei Paesi in cui la cantante è attesa in tour.

Tra questi, anche il nostro. Che fine farà il concerto in Italia di Madonna? Una la tappa attesa nel nostro Paese nell’ambito della tournée mondiale in programma per il 2023 ma l’infezione batterica contratta dall’artista rimette tutto in discussione.

64 anni di età, Miss Ciccone è stata ricoverata a New York. Secondo quanto riferisce il New York Post, Madonna è stata trovata incosciente nella giornata di sabato ed è stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva. Una volta in ospedale è stata subito intubata, per scongiurare ulteriori complicazioni. Poi, un leggero miglioramento delle sue condizioni di salute, e in seguito il trasferimento in un reparto ordinario.

L’artista aveva in programma il tour mondiale, ai blocchi di partenza.

Il Celebration Tour, sarebbe dovuto iniziare da Vancouver il 15 luglio, ma è stato posticipato. Che fine faranno i concerti della tournée mondiale già sold out? Lecito chiederselo e non tardano comunicazioni da parte del suo staff.

Un addetto ai lavori ha fatto sapere che non è nelle intenzioni di Madonna cancellare il tour di prossimo avvio. Ha assicurato che l’artista si stava divertendo molto durante le prove e non vede l’ora di tornare sul palco per cantare i suoi brani più celebri con i fan di tutto il mondo. Madonna ha però bisogno di osservare un periodo di riposo. Questo, probabilmente, porterà ad un posticipo dell’intera tournée.

Madonna in Italia, che fine farà il concerto a Milano?

Tra i concerti di Madonna in tutto il mondo, anche una tappa in Italia. L’artista è attesa a Milano al Forum di Assago per un doppio appuntamento sold out. Si esibirà il 23 e il 25 novembre nella penisola e la città di Milano sarà l’unica ad accoglierla per quel che riguarda il nostro Paese.

L’ipotesi è che questi due concerti si svolgeranno come da calendario e che ad essere rimandate siano le tappe estive. Non resta, però, che attendere comunicazioni ufficiali.