Con molta probabilità, il nuovo Samsung Galaxy A25 5G sarà lanciato entro la fine del 2023. Tuttavia, il colosso sudcoreano deve ancora lanciare il Samsung Galaxy A24 5G in India, ma intanto giungono rendering online che riguardano il design del prossimo smartphone di fascia media della serie Galaxy A. Ad ogni modo, Samsung deve ancora confermare tutti i dettagli inerenti al lancio del dispositivo, ma è difficile che sia imminente. Nel frattempo, sono state rivelate le specifiche, le caratteristiche ed il design del prossimo Galaxy A25 5G. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Stando agli ultimi rapporti trapelati in Rete, il nuovo Samsung Galaxy A25 5G potrebbe essere uno degli smartphone più convenienti dell’azienda sudcoreana e che potrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno. Dalle immagini trapelate è possibile notare che il prossimo device continuerà a sfoggiare una tacca water-drop nella parte superiore del display. Lo smartphone presenterà, inoltre, una cornice inferiore piuttosto spessa rispetto alle cornici laterali e superiori, che invece saranno leggermente sottili. Il Samsung Galaxy A25 5G sfoggerà poi un display piatto da 6,44 pollici, ma altri dettagli sulla risoluzione e refresh rate ancora non sono stati rivelati. Tuttavia, è possibile aspettarci che il device offra un supporto per una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una risoluzione FullHD+.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore del Samsung Galaxy A25, il comparto in questione sarà simile a quasi tutti gli smartphone Samsung che verranno lanciati quest’anno, presentando un modulo circolare ad anello per il collocamento di una tripla fotocamera con un flash LED. Lateralmente troveremo il pulsante di accensione (che fungerà anche da scanner per le impronte digitali) e il testo per regolare il volume. Si vocifera anche che il device offrirà il supporto per l’espansione della memoria tramite scheda microSD, mentre in basso ci sarà la porta USB-C e il jack per cuffie da 3,5mm. Resteremo aggiornati per maggiori dettagli.

