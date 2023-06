Xiaomi ha lanciato In Cina il nuovo smartphone Redmi Note 12R, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen. 2 aggiornato e il produttore sarebbe pronto a lanciarlo anche nei mercati internazionali. La build software indiana del dispositivo è stata trovata di recente sul server MIUI ufficiale e si vocifera che il device sia la variante 5G del modello base Redmi 12.

Il Redmi Note 12R è il primo smartphone al mondo con a bordo il SoC Snapdragon 4 Gen. 2 di Qualcomm. Di recente, il dispositivo è stato avvistato da China Telecom, rivelando le specifiche tecniche complete, i rendering e i prezzi. Andiamo quindi a dare insieme un’occhiata alle informazioni e dettagli trapelati. Xiaomi ha annunciato che il Note 12R presenterà un display LCD IPS da 6,9 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e avrà un foro di perforazione centrato per ospitare la selfie-cam. Lato software, sfrutterà il sistema operativo Android 13 personalizzato basato sull’interfaccia MIUI 14. Sotto la scocca troveremo il Qualcomm Snapdragon 4 Gen. 2 (a 4 nm), abbinato a 4 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD), e GPU Adreno 613 a 955MHz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il prossimo Redmi Note 12R sfoggerà sul retro un modulo a doppia fotocamera caratterizzato da: un sensore principale da 50MP apertura f/1,8 e un sensore macro da 2MP; frontalmente, la fotocamera selfie è da 5MP. Come connettività il device offre: USB-C, jack audio 3,5mm, sensore di impronte digitali montato lateralmente, sblocco facciale AI, grado di protezione IP53 e slot per schede Dual-SIM. Infine, quanto ad autonomia, il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 18W. Le opzioni di colore disponibili saranno: Midnight Black, Sky Fantasy e Time Blue. Di seguito le tipologie di prezzo in base alle configurazioni: 4 + 128GB, 999 renminbi (pari a 126 euro); 6 + 128GB, 1099 renminbi (138 euro); 8 + 128GB, 1499 renminbi (189 euro) e 8 + 256GB al prezzo di 1799 renminbi (227 euro).

