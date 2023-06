Continuano le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S23 FE, in arrivo nella seconda parte del 2023. Nelle ultime ore, un informatore noto al pubblico di Twitter come @TheGalox_ ha presentato una prima comparativa del prossimo dispositivo con il suo diretto predecessore, ossia il Samsung Galaxy S21 FE (il Galaxy S22 FE non mai visto la luce invece). Oltre al confronto tra alcune specifiche tecniche, sono pervenute anche delle buone notizie relative al prezzo dei device. forse inferiore rispetto al previsto.

Per cominciare, il Samsung Galaxy S23 FE avrà un picco massimo di luminosità dello schermo di 1300 nit, mentre il predecessore S21 FE si arrestava a 1200 nit. Per quanto riguarda poi la fotocamera, il prossimo smartphone della serie S23 dovrebbe avere un’unità principale da 50 MP. DI contro, il modello del 2021 ha potuto fare affidamento solo su un sensore da 12 MP.

Per quanto riguarda poi il processore, è normalissimo che dopo due anni si punti ad un chip più moderno e prestante. Tralasciato l’Exynos 2100 del 2021, la variante del 2023 punta tutto sull’Exynos 2200 lanciato in questo anno. Lato design esteriore, infine, il nuovo telefono dovrebbe avere un retro in vetro e non in plastica come nel caso del device che lo ha preceduto.

Un’ottima notizia giunge dal leaker protagonista di questa comparativa tra vecchio e nuovo telefono anche in merito alla spesa da affrontare per il device. Potrebbero essere sufficienti solo 599 dollari per l’acquisto. Lo stupore nasce dal fatto che il prezzo di partenza del Samsung Galaxy S21 FE è stato invece di 599 dollari. Per l’uscita del prossimo smartphone Fan Edition potremmo dover attendere ancora un bel po’: la finestra temporale di lancio potrebbe collocarsi anche il prossimo autunno ma solo nel corso di questa estate ne avremo la conferma, eventualmente.

