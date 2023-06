Novità importanti in ambito WhatsApp per Windows e per iOS, in arrivo funzioni tanto attese, anche se nel primo caso si tratta ancora di una versione beta. Andando con ordine, con la versione di WhatsApp beta per Windows, la 2.2324.1.0, si ha finalmente la possibilità di creare videochiamate con un massimo di 32 persone. Fino a poco fa l’app di WhatsApp per Windows supportava un massimo di 8 partecipanti per quanto riguarda le videochiamate, mentre si arrivava ad un numero di 32 utenti contemporaneamente per le chiamate audio.

Dopo WhatsApp Pink trattato ieri, dunque, un altro elemento da tenere a mente oggi. Con quest’ultimo aggiornamento a cui sta lavorando WhatsApp per Windows si potrà finalmente aumentare il numero di partecipanti nelle videochiamate. Alcuni utenti iscritti al programma beta hanno anche evidenziato come ci sia la possibilità di condividere il contenuto dello schermo durante una videochiamata, mentre per altri sono stati abilitati i messaggi video. Per quanto riguarda invece il mondo iOS, WhatsApp ha rilasciato un nuovo update stabile che porta con sé una novità molto importante: la possibilità di modificare i messaggi inviati.

Si tratta della build 23.12.76 ed ormai la distribuzione su larga scala è partita da qualche ora, quindi tutti avranno finalmente la possibilità di poter sfruttare questa nuova funzione di WhatsApp che permette di modificare i messaggi inviati anche per gli utenti iOS. A maggio erano emerse indiscrezioni a riguardo, ma evidentemente ci sono state alcune problematiche da risolvere che ne hanno impedito una distribuzione su larga scala anticipata.

Questa funzione, disponibile ora anche su iOS, permette a tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp di correggere i vari messaggi inviati, che si sia trattato di un errore di battitura o di una parola sbagliata, ora non bisognerà cancellare il messaggio, ma potrà essere semplicemente modificato senza quindi doverlo riscrivere e rispedire. C’è però una restrizione temporale, non bisogna far passare più di quindici minuti dall’invio, altrimenti la modifica del messaggio non sarà più possibile. Oltre alla modifica dei messaggi, si menziona anche la possibilità di aggiungere un collegamento per una chiamata all’app del calendario.

