Per i più, parlare di soluzione dei problemi Rabona Mobile risulta alquanto superfluo. La stragrande maggioranza dei clienti dell’operatore virtuale sono passati alla concorrenza negli ultimi mesi, dopo il susseguirsi di disservizi di scena dal mese di marzo. Eppure, qualcosa si è mosso proprio in queste ore, grazie ad una pronuncia del Tribunale di Milano sulla spinosa questione.

Attraverso un post sul suo blog e altre comunicazioni ufficiali giunte ai clienti tramite app Rabona, il vettore ha presentato il primo esito del suo ricorso cautelare presentato nei confronti di Plintron. Quest’ultimo è l’aggregatore tecnico attualmente attivo su rete mobile Vodafone al quale lo specifico MVNO italiano si è appoggiato finora e che ha previsto un progressivo distaccamento dei servizi, a suo dire, per inadempimenti contrattuali. Riavvolgendo il nastro dei malfunzionamenti infatti, dallo scorso marzo i clienti non sono stati più in grado di inviare SMS, poi da aprile di navigare in internet e, nelle ultime settimane, addirittura di effettuare chiamate. Sulla querelle è appena intervenuto il Tribunale di Milano intimando proprio a Plintron di bloccare qualsiasi ulteriore azione di cessazione/distacco del servizio mobile, perché i clienti ancora legati al vettore devono comunque continuare a usufruire dei servizi minimi.

Cosa succederà ora? Il documento presentato dal Tribunale di Milano fa riferimento anche alla data del prossimo 4 luglio, inizialmente indicata come la definitiva per cessare del tutto il servizio ai clienti Rabona, sempre secondo Plintron. Insomma entro martedì prossimo, qualcosa potrebbe succedere o almeno sappiamo che un’eventuale dismissione totale del servizio andrebbe comunque contro una decisione dei giudici. Una soluzione definitiva di tutte le anomalie sembra ancora di più improbabile o comunque lontana. Peccato che, ancora una volta, nella situazione peggiore si ritroveranno quegli utenti che ancora non sono passati ad un altro operatore.

