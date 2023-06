Nelle più belle canzoni dei Tiromancino c’è tutta la poesia di un cantautore ispirato. Negli anni Federico Zampaglione ha saputo raccontare l’amore in tutte le sue sfumature, da quella più malinconica a quella più spensierata, senza mai essere banale. Nel suo percorso ha collaborato con artisti di alto calibro, da Riccardo Sinigallia a Meg, conquistando una fetta di pubblico sempre più affezionata alla sua voce e al suo romanticismo.

Strade feat. Riccardo Sinigallia (2000)

Ogni artista degno di questo nome costella la sua carriera con collaborazioni importanti. I Tiromancino nel 2000 lo hanno fatto con Riccardo Sinigallia piazzandosi al secondo posto della categoria Giovani al Festival di Sanremo. Il brano è oggi uno dei grandi classici della band romana.

La Descrizione Di Un Attimo (2001)

La Descrizione Di Un Attimo è probabilmente la canzone più amata dei Tiromancino: acustica, folk e poetica, racconta l’incontro di due ex amanti dopo tanti anni: “Come sempre, sei bellissima”, con queste parole Zampaglione e soci raccontano la fiamma mai spenta in un uomo che scopre di essere ancora innamorato.

Due Destini (2001)

Tra le migliori canzoni dei Tiromancino non può certo mancare Due Destini, una ballata ritmata nonché colonna sonora del capolavoro Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek. Il brano coniuga il pop con il trip hop ed è accompagnato da un video diretto da Frankie Hi-Nrg Mc e Riccardo Sinigallia.

Per Me è Importante (2002)

Per Me è Importante è una delle ballate più belle della storia della canzone italiana. I Tiromancino raccontano la malinconia di un uomo che ha perso il suo amore, sofferente tra nostalgia e dolore, che però non ha alcun rancore verso la sua fiamma ormai spenta: “Il pensiero andrà a cercare, tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante”.

Nessuna Certezza (2002)

A proposito di collaborazioni eccellenti, tra le più belle canzoni dei Tiromancino non può mancare questo duetto con Meg ed Elisa, dal fortunato album In Continuo Movimento.