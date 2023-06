All’inizio dell’estate di questo 2023,sta riprendendo piede la catena di phishing con protagonista l’SMS PosteInfo. Per l’ennesima volta, una campagna truffaldina a nome di Poste Italiane tenta di irretire povere vittime, questa volta, con lo spauracchio della carta bloccata per la quale va eseguita una determinata operazione.

Il messaggio in arrivo in queste ore sui telefoni di molti italiani è esattamente quello presente nella foto di apertura articolo o potrebbe far riferimento a qualche accesso anomalo effettuato nel profilo di home banking dell’utente. La sostanza non cambia. In tutti i casi, si invita il destinatario della nota ad un’azione di verifica della propria situazione attraverso un collegamento ipertestuale. Anche se quest’ultimo non riporta alcun riferimento all’URL delle Poste, è incredibile come questo dettaglio non desti attenzione in molti. Forse proprio la paura di incorrere in qualche blocco reale del proprio conto, spinge i più a visitare il link ed è qui che si rischia grosso, almeno potenzialmente.

Il collegamento dell’ultimo SMS PosteInfo introduce ad un fino SMS PosteInfo, ed in particolare ad una finta pagina di accesso. La differenza cruciale rispetto alla piattaforma originale è che, i campi di login presentati restituiranno immediatamente tutti i dati inseriti ai cybercriminali. Dunque questi ultimi potranno utilizzarli per operazioni non certo autorizzati, trasferimenti di denaro per cifre più o meno corpose. Insomma, come sempre, vale la pena non cadere nella trappola ben organizzata e lasciar stare eventuali allarmi di questo tipo. Poste Italiane ha chiarito tantissime volte che, anche in caso di problemi con il conto, non sarebbero di certo queste le modalità con le quali si interfaccerebbe con i suoi clienti. In caso di dubbio, ad ogni modo, sarebbe il caso di contattare i numeri di supporto ufficiali delle Poste o anche la propria filiale di riferimento.

