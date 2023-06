Debutta 30 Coins su WarnerTv: da stasera 29 giugno va in onda la nuova serie tv spagnola, in prima assoluta sul canale Mediaset. Creata e diretta da Alex de la Iglesia, lo show fantasy prodotto da HBO Europe e Latin-America è disponibile anche in streaming su discovery+.

Due episodi ogni giovedì su WarnerTv, al canale 37, 30 Coins è una serie thriller tra religione e misticismo che avvolge un mistero che tocca anche il Vaticano. La storia ruota intorno a Padre Vergara, esorcista di professione, pugile ed ex detenuto. Per dimenticare la sua vecchia vita e un incidente accorso durante un suo esorcismo, l’uomo si è trasferito in un piccolo paesino spagnolo, Pedraza, nella speranza di ricominciare da capo.

La sua strada si incrocia con quella della veterinaria Elena e del sindaco Paco. Quando iniziano a verificarsi fenomeni paranormali, i tre devono unire le forze per cercare di risolvere il mistero. A questo si aggiunge anche il ritrovamento di un’antica moneta che potrebbe far parte delle trenta con cui Giuda fu pagato per il suo tradimento di Gesù Cristo. Il trio finirà al centro di una cospirazione globale che coinvolge anche la Santa Sede.

Nel cast della serie tv: Eduard Fernández nei panni di Padre Manuel Vergara; Megan Montaner è Elena Echevarría; Miguel Ángel Silvestre interpreta Paco; Macarena Gómez è Mercedes “Merche” Gandía, moglie di Paco.

Il primo episodio che vedremo stasera s’intitola Ragnatele, di seguito la sinossi: l’esorcista Padre Vergara, ex pugile ed ex carcerato, vive in una città perduta nel mezzo del nulla per dimenticare il suo passato e iniziare una nuova vita. Insieme al sindaco Paco e alla veterinaria Elena, Padre Vergara prova a risolvere un mistero legato a una moneta e ad alcuni fenomeni paranormali, finendo al centro di una cospirazione globale che coinvolge il Vaticano e che minaccia il mondo intero.

A seguire l’episodio 1×02 dal titolo Ouija: in un cimitero, alcuni giovani giocano con una tavola Ouija. Una di loro scompare. Riportarla indietro non sarà facile, tanto meno controllare ciò che hanno portato con sé nel mondo dei vivi.

La serata si conclude con l’episodio 1×03 intitolato Lo specchio. In uno specchio si riflettono cose che non esistono: un libro che parla dei Cainiti, i seguaci di Satana che cercano le 30 monete di Giuda. Lo specchio contiene una chiave. Vergara deve affrontare il suo riflesso e i suoi peggiori incubi.

L’appuntamento con 30 Coins su WarnerTv è dalle 21:30 con due episodi ogni giovedì.

