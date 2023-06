Avete un sito web, personale o aziendale, oppure un blog o un e-commerce, e vi state chiedendo se valga davvero la pena investire in una strategia SEO?

Chi gestisce uno spazio virtuale, sa bene quanto possa essere frustrante non ricevere visite e vedere tutto il proprio lavoro relegato in posizioni invisibili della SERP.

Per risolvere il problema, è possibile investire in strategie SEO, sia on-page, come l'uso corretto delle parole chiave nei testi, sia off-page, come le campagne di link building.

In questo articolo vi spiegheremo perché può essere una buona idea destinare una parte del budget alle attività di marketing alle strategie SEO.

SEO e SEA: qual è la differenza

Per prima cosa, è utile fare una precisazione: la SEO, ossia l’ottimizzazione per i motori di ricerca, si occupa esclusivamente del miglioramento della posizione del sito o di pagine specifiche nei risultati organici della SERP, mentre esclude gli annunci a pagamento.

Chi è interessato in particolar modo a questi ultimi deve rivolgersi a professionisti che si occupino di SEA, ossia di Search Engine Advertising.

Perché investire nella SEO

I motivi per investire nella SEO sono numerosi e possono variare da caso a caso, ma in linea generale è possibile identificarne almeno 5 universalmente validi:

aumentare la visibilità dello spazio virtuale senza dover ricorrere agli annunci pubblicitari;

mantenere il posizionamento per molto tempo;

migliorare la propria web reputation

occupare una nicchia prima che lo facciano i competitor

raggiungere il target giusto.

Analizziamo ora ognuna di queste motivazioni nel dettaglio.

1. Aumentare la visibilità attraverso la SEO

Investire una parte del budget in una strategia di SEO professionale può aiutare il sito web o l’e-commerce non solo a posizionarsi in modo generico in cima alla SERP rispetto ad alcune query, ma a ottenere un buon posizionamento per le parole chiave più adatte al proprio business.

2. Mantenere il posizionamento

Rispetto alle strategie che lavorano sul posizionamento tramite gli annunci a pagamento, quello che punta su un posizionamento organico è in grado di garantire il mantenimento dei risultati raggiunti a lungo.

Gli effetti di una buona strategia SEO, pur richiedendo un po’ di tempo prima di iniziare a farsi vedere, potranno durare anche per svariati anni.

3. Migliorare la web reputation

Posizionare bene il proprio sito web nella SERP, sfruttando anche i link in entrata, consente di ottenere non solo maggiore visibilità, ma anche più autorevolezza, migliorando, di conseguenza, la propria reputazione web.

4. Occupare una nicchia nel proprio mercato di riferimento

Le strategie SEO possono aiutare a occupare prima della concorrenza le nicchie di mercato lasciate libere e non ancora esplorate, aumentando le proprie possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

5. Raggiungere il target giusto

Infine, una buona strategia SEO permette di raggiungere, in modo mirato, il proprio target di riferimento, indipendentemente dal fatto che si desideri puntare su un pubblico locale, nazionale o internazionale.

