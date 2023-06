Se siete propensi a cambiare smartphone Android e siete in cerca di uno nuovo, ma incerti sul tipo di modello da scegliere, allora vi suggeriamo un’interessante offerta su Amazon del bellissimo Samsung Galaxy S23 5G. Il device lo porterete a casa con uno sconto 19% al prezzo di 797 euro (invece di 979 euro di listino), nella versione italiana, con caricatore incluso Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, nel fantastico colore Green e con capacità di archiviazione di 128GB. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e i resi sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy S23 5G presenta un eccellente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici (422ppi) con una risoluzione di 2340 x 1080pixel, HDR10+, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (a 4nm), GPU Adreno 740, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di storage interno. In termini di alimentazione, il device integra una batteria da .900mAh che garantisce delle buone prestazioni in termini di autonomia e dotata di supporto alla ricarica rapida a 25W.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy S23 presenta sul retro una configurazione a tripla fotocamera con LED Flash caratterizzata da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo 3X da 10MP; la fotocamera frontale è da 12MP. Lo smartphone è certificato IP68, che lo rende impermeabile a tutte le situazioni. Lato software, il device lavora con il sistema operativo Android 13, basato su interfaccia One UI 5.1. Infine, quanto alle connettività offre: Bluetooth 5.3, A2DP, LE, reti HSPA, LTE, 5G.

Continua a leggere su optimagazine.com