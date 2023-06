All’inizio del 2023, in seguito all’annuncio di OPPO A78 5G, il produttore cinese sarebbe pronto a lanciare sul mercato anche una variante 4G dello smartphone, che molto probabilmente si chiamerà OPPO A78 4G. Ci sarebbero perfino diverse certificazioni che discuterebbero di un lancio imminente del dispositivo di fascia media. Di recente, il noto sito “mysmartprice.com” avrebbe rivelato il design e le specifiche tecniche complete. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Stando alle ultime notizie trapelate, il prossimo OPPO A78 4G dovrebbe sfoggiare un design piatto Glow, Diamond Matrix di OPPO, e sarà disponibile nelle opzioni di colore Misty Black e Aqua Green. Quanto alle specifiche tecniche, il nuovo smartphone offrirà un display AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione FullHD+ di 2400 x 1080 pixel ed una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. La parte anteriore del telefono mostrerà un foro posto nell’angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera frontale. Se da un lato le cornici laterali appaiono relativamente sottili, dall’altro la lunetta inferiore sembra essere molto più spessa. La parte posteriore, invece, mostrerà un modulo fotocamera a forma di pillola con due ritagli circolari per la configurazione a doppia fotocamera e un flash LED.

Sotto la scocca l’OPPO A78 4G dovrebbe lavorare con un processore Qualcomm Snapdragon 680, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1TB tramite una scheda microSD. Il device sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 67W. Lato fotocamere, l’A78 4G ospiterà un sensore principale da 50MP e un sensore macro da 2MP con modalità ritratto Bokeh Flare. Per i selfie, ci sarà un sensore della fotocamera frontale da 8MP. Infine, lato software il dispositivo dovrebbe essere precaricato con Android 13 OS fuori dalla scatola ed interfaccia ColorOS 13.1 di OPPO. Circa le altre caratteristiche il telefono include uno scanner di impronte digitali in-display, doppi altoparlanti e modalità ultra-volume.

