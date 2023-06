Bisogna analizzare bene l’ennesima bufala di questo 2023, stamane incentrata su Caterina Balivo morta. Già, perché la conduttrice è viva e vegeta, nonostante alcuni titoli apparsi in rete (in particolare su Facebook) sembrerebbero dirci il contrario. In passato, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato di lei in contesti puramente professionali, parlando dell’andamento delle trasmissioni a lei affidate in termini di ascolti. Tanti successi, ma anche qualche flop che ha caratterizzato soprattutto il suo ultimo biennio. Fino alla fake news di fine giugno, che occorre analizzare più da vicino per sgombrare il campo da ogni dubbio.

Come nasce la bufala su Caterina Balivo morta: ennesimo malinteso social di un 2023 molto intenso

In sostanza, occorre comprendere come nasca la bufala su Caterina Balivo morta, essendo nuovamente al cospetto di un malinteso social che ha creato non poca confusione. Alcuni siti, più nel dettaglio, oggi titolano con “la morte è arrivata”, alludendo proprio alla presentatrice. Solo leggendo questi articoli, però, si riesce a constatare che tutto il discorso graviti attorno a Gian Piero Raveggi, con il messaggio social pubblicato dalla stessa presentatrice per ricordare colui che a conti fatti è stato uno storico dirigente Rai.

Basti pensare che tra i ruoli ricoperti da Raveggi abbiamo anche quello di capostruttura di diverse edizioni del Festival di Sanremo. Insomma, un personaggio di spessore, la cui scomparsa non ha certo lasciato indifferenti tanti addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo. La conduttrice ha così voluto dedicargli un pensiero, finendo al centro di titoli del tutto acchiappaclick che spesso e volentieri sconfinano nelle bufale.

Staremo a vedere quale sarà il prossimo VIP protagonista di bufale, come quella relativa a Caterina Balivo morta, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina sui social. Anche voi avete letto titoli del genere?

