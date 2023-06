Si torna a parlare di Samsung Galaxy S23 FE sebbene, per la sua uscita, ci vorrà ancora molto. In effetti, la presentazione della Fan Edition della serie top di gamma di quest’anno dovrebbe prendere vita solo nella seconda parte dell’anno, probabilmente più nella fase finale del 2023. Nonostante tutto però, un leaker autorevole come OnLeakes ha condiviso delle immagini relative proprio al dispositivo che verrà, mettendone in evidenza il design.

L’anteprima dell’aspetto del Galaxy S23 FE è stata rilevata anche grazie al contributo grafico del sito SmartPrix. L’immagine mostrata nel tweet di chiusura articolo mette in risalto un dispositivo dalle cornici piuttosto spesse e irregolari che circondano lo schermo. Lo smartphone avrebbe uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici e, sul retro, una configurazione a tripla fotocamera, molto simile a quella del Galaxy S23 e al Galaxy S23+. Questo perché, a differenza che sul Samsung Galaxy S21 FE, non ci sarebbe più l’isola della fotocamera con tutti i sensori raggruppati, semmai ci sarebbero tre unità singole e distinte, proprio come sui telefoni ammiraglia della stessa serie.

Dalle immagini in anteprima del Samsung Galaxy S23 FE apprendiamo anche che il telefono avrebbe lati e bordi curvi. Quello che non salta all’occhio è la presenza di un lettore di impronte digitali montato lateralmente, dunque possiamo dedutte che il telefono sia dotato di una componente di riconoscimento biometrico posizionata sul display. Anche se non meglio specificate, indiscrezioni precedenti vorrebbero un telefono con le seguenti misure: 58 x 76,3 x 8,2 mm. Per quanto riguarda il rivestimento infine, il device dovrebbe avere una scocca posteriore in vetro e non più in plastica come nel caso dei predecessori Galaxy S20 FE e del Galaxy S21 FE (lo ricordiamo, il Galaxy S22 FE non ha mai visto la luce). Quest’ultimo aspetto sarebbe senz’altro un elemento premium del dispositivo da mettere in risalto.

