Le vacanze estive sono sempre più vicine ed è quindi giusto attrezzarsi con i 5 migliori accessori da spiaggia da portare con sé al mare per sentirsi comodi e godersi al meglio i propri momenti di relax.

Czemo Coperta da Spiaggia

Potreste aver sottovalutato finora l’importanza di avere una coperta da spiaggia anti-sabbia, su cui potrete stendervi, consumare un pic-nic, giocare a carte ed altro ancora. L’accessorio misura 200 x 210cm ed è adatto per accogliere 4, 6 adulti. La coperta è anche impermeabile e dotata di quattro picchetti per fissarla nella posizione desiderata senza rischiare che possa avvolgersi o sporcarsi. Il prezzo è di 13,99 euro.

GIKPAL Picchetto di Supporto per Ombrelloni

Quante volte vi è capitato di scavare ancora e ancora per posizionare al meglio il vostro ombrellone, ma con scarsi risultati alla prima folata di vento? Il picchetto di supporto per ombrelloni GIKPAL con punta a trivella è quello che fa per voi, anche perché dotato di un pratico gancio che vi consentirà di appendere gli indumenti, gli occhiali da sole, il cappello o altro ancora. Il supporto è regolabile e si adatta a tutti i bastoni standard con diametro compreso tra i 20 ed i 32mm. Il prezzo è di 14,99 euro.

Borraccia da 1,5 L

Stare al mare significa anche sudare: bisogna idratarsi per bene. Questa borraccia da 1,5 L vi aiuterà parecchio: è dotata di cannuccia, indicatore dei liquidi consumati e di una spazzola per la pulizia periodica. L’accessorio è realizzato in plastica copoliestere Tritan di alta qualità, totalmente inodore, sana e sicura per la salute. Il prezzo è di 16,99 euro.

BABANA| Sacchetti di gelatina, cestino regalo riutilizzabile

Chi non aveva questa borsa mare negli anni ’80? Il vintage torna sempre di moda, è bene ricordarlo. Portare con sé un accessorio simile al mare significherà avere sempre tutto a portata di mano, ben arieggiato e fare anche tendenza allo stesso tempo. Se avete nostalgia del passato sarà praticamente perfetta. Il prezzo è di 14,99 euro.

Ricaricabile Elettrica Pompa per Materasso Gonfiabile

Canotti, materassini, ciambelle o braccioli? Niente paura per i vostri polmoni, che saranno finalmente salvi dopo anni di sforzi sotto il sole. Tra i 5 migliori accessori da spiaggia non poteva proprio mancare questa pompa elettrica, in grado di gonfiare e di sgonfiare i vostri amati gonfiabili. La pompa esercita una pressione da 4000 pa, è dotata di una batteria da 4000mAh per 60 minuti di utilizzo continuo. Il prodotto viene fornito con un cavo di ricarica USB-C, una porta USB ed una per alimentazione CAR. Il prezzo è di 22,99 euro.

