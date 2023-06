Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso 12 su Rai2: in prima visione assoluta, stasera 28 giugno va in onda un episodio inedito della stagione, seguito da una replica dell’undicesima stagione. La serie è ambientata nella meravigliosa e paradisiaca isola caraibica di Saint Marie.

Nuove avventure attendono l’attore Ralf Little nei panni dell’ispettore Neville Parker, inviato dalla polizia inglese sull’isola. In questa stagione tra le onde del mare turchino e le dune di sabbia, la nostra squadra di investigatori è messa alla prova dalla risoluzione di casi via via sempre più complessi.

Nell’episodio 12×02 dal titolo Morte nel bunker:

L’ispettore Parker è alle prese con il classico enigma della camera chiusa: in un bunker sotterraneo, all’interno di una comunità di persone organizzate e preparate per sopravvivere a eventuali catastrofi, viene rinvenuto il corpo senza vita di Kit Martin, fondatore e finanziatore della comunità. Se il rifugio sotterraneo era chiuso a chiave e l’unico ingresso era controllato all’esterno da telecamere, come ha fatto l’assassino a uccidere la vittima senza lasciare tracce?

A seguire un episodio in replica dell’undicesima stagione dal titolo Il fratello sbagliato. Dopo 16 anni di lontananza, Connor riabbraccia suo fratello Bradley che è tornato sull’isola per riconciliarsi con lui. Ma Bradley viene trovato morto sul campo da golf di Connor dove i due avevano litigato. Vecchi debiti, rancori mai sopiti e soprattutto un amore di vecchia data rendono il caso particolarmente complicato.

Nel cast di Delitti in Paradiso 12: Don Warrington nel ruolo del commissario Selwyn Patterson; Élizabeth Bourgine è Catherine Bordey; Ralf Little è il detective Neville Parker; Tahj Miles è l’agente Marlon Pryce; Shantol Jackson è il sergente Naomi Thomas; e Ginny Holder nei panni dell’agente Darlene Curtis.

L’appuntamento con Delitti in Paradiso 12 è per stasera su Rai2 dalle 21:25.

