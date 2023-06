Anche nell’era dell’esplosione dei social network i blog personali continuano a rivestire un ruolo di primo piano. Questi diari online permettono a chi li gestisce di creare contenuti nuovi con regolarità, pubblicando articoli che possono essere indicizzati sui motori di ricerca come Google e condivisi sulle piattaforme social. Uno dei motivi per cui si potrebbe decidere di aprire un blog è quello di promuovere il proprio business, cercando e trovando nuovi clienti. Certo, è importante che i contenuti siano scritti in maniera mirata: se si usa il blog personale come strumento di lavoro, può essere utile selezionare le riflessioni e i pensieri che vale la pena di pubblicare e quelli che, invece, vanno evitati. È auspicabile, inoltre, la definizione di un calendario editoriale.

Buone ragioni per avviare un blog personale

Se un professionista prende la decisione di aprire un blog personale può sfruttare questo strumento per far vedere le proprie competenze a potenziali clienti, nella speranza che il loro numero sia destinato ad aumentare. Per creare dei contenuti di successo è necessario essere originali e allontanarsi dal già visto, senza rinunciare a priori all’eventualità di guadagnare con le affiliazioni o con Adsense. Certo, il blog può essere anche uno strumento di personal branding, così che le persone imparino a riconoscere il nome di chi lo gestisce e lo associno a valori considerati preziosi. Insomma, un blog ha tutte le carte in regola per poter essere ritenuto uno strumento grazie a cui si può pubblicizzare il proprio nomee sul web.

È parte del brand

Tanti sono i dettagli da curare in vista della pubblicazione dei contenuti: la scrittura, la SEO, la scelta di immagini senza copyright , e così via. Un blog personale è destinato a diventare parte del brand di chi lo pubblica. È anche sinonimo di autonomia e indipendenza, visto che ognuno è libero di creare i contenuti come vuole, senza dover rendere conto ad altri. La disponibilità di un dominio proprietario è il punto di partenza da cui non si può prescindere, in modo da non essere vincolati alle regole delle piattaforme social. Sia chiaro: gestire un blog non è una sfida semplice, e presuppone un impegno consistente. Per ottenere risultati c’è bisogno di tempo, ma infine il lavoro sarà ben ripagato.

Attenzione alla SEO

Come si è detto, la SEO è uno degli aspetti a cui si deve prestare attenzione nella gestione di un blog personale. Questo strumento può essere sfruttato per farsi trovare su Google e sugli altri motori di ricerca, il che vuol dire – in sostanza – essere in grado di intercettare coloro che necessitano di informazioni relative a un certo tema: è ciò che viene definito inbound marketing. Un buon risultato può essere ottenuto unicamente se si scelgono e si applicano le giuste tecniche di scrittura SEO, da abbinare a una programmazione social accurata. Più gli articoli sono scritti bene e in grado di attirare l’attenzione, e più facilmente essi verranno condivisi sui social.

I contenuti da inserire in un blog

Dopo aver portato a termine un lavoro, si potrebbe pubblicare un post sul proprio blog dedicato a questo: un articolo con tanto di descrizione e screenshot, senza dimenticare un link alla fonte per consentire a chi legge di verificare in prima persona la veridicità di ciò che si è scritto. Usando il blog come un diario online, non si hanno limiti di spazio e si può raccontare ciò che si desidera, cercando di incuriosire i lead. Un sito web statico rende complicato il lavoro di pubblicità, a maggior ragione nel caso in cui i lavori che devono essere elencati siano numerosi: un inconveniente che non si propone, invece, con un blog.

Le pagine e gli aggiornamenti

Un blog personale accurato non può prescindere dalla presenza di una pagina About Me da sfruttare per presentarsi; serve, inoltre, una sezione portfolio utile per far vedere e conoscere i lavori svolti, e non può mancare un form contatti attraverso il quale le persone potenzialmente interessate potranno inviare dei commenti o lasciare dei messaggi. Al posto di un classico curriculum da inviare alle aziende o da proporre ai clienti, è molto meglio gestire un diario online, da aggiornare con facilità ogni volta che è necessario farlo. Così si può essere certi di farsi notare dalle persone giuste.

