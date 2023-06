WhatsApp Pink non è la versione rosa ufficiale della nota applicazione di messaggistica che chiunque ha sul telefono. Meglio chiarirlo subito, siamo al cospetto di un malware molto evoluto e dunque pure tanto pericoloso, dal quale bisognerà stare sufficientemente alla larga per non cadere in trappola.

Come si manifesta

L’invito a scaricare WhatsApp Pink potrebbe giungere direttamente in una chat reale servizio per i messaggi. Un nostro contatto, di certo anch’egli ignaro del vero pericolo, ci invierà un collegamento a questa versione in rosa dell’app per comunicare. L’invito sembrerà innocuo, anzi potrà sembrare del tutto lecito e conveniente testare la novità, visto l’aspetto accattivante e alcune presunte funzioni aggiuntive promesse. Peccato che collegandosi al link, non si faccia altro che scaricare un pericoloso malware che potrebbe avere uno o più fini: mandare in tilt il dispositivo, rubargli preziosi dati personali interni, registrare abitudini dell’utente, soprattutto quelle relative a pagamenti e dunque al proprio home banking.

Come proteggersi

Non ci resta altro da fare che proteggerci dalla nuova minaccia WhatsApp Pink in vari modi. Dovrebbe essere pratica comune quella di non visitare mai collegamenti anomali ricevuti dai contatti, tanto più quelli che promettono fin troppi benefici gratis. Invece che affidarsi alla promessa di una versione WhatsApp tutta rosa e scaricarla senza pensarci su due volte, varrebbe la pena verificare sempre la presenza di aggiornamenti per il servizio attraverso i canali ufficiali che tutti conosciamo, ossia il Play Store per gli smartphone Android e l’App Store Apple per gli iPhone. In ultima istanza, è sempre consigliabile adeguare il proprio telefono all’ultimo firmware disponibile, qualunque esso sia. L’intervento degli sviluppatori nelle patch si sicurezza mensili potrebbero aver messo già un freno a minacce di vario tipo e dunque potrebbe essere garantita la protezione da determinate vulnerabilità con un breve passaggio che passa per un update.

