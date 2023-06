Un’uscita di scena oltremodo dignitosa, quella di Syd Barrett con A Saucerful Of Secrets dei Pink Floyd. Sappiamo molto bene che di Barrett, in questo disco, abbiamo soltanto Jugband Blues. L’album, il secondo della formazione britannica nonché il primo con la presenza di David Gilmour, getta le basi su tutte le produzioni future della band.

Syd Barrett e i Pink Floyd sono ormai ai ferri corti: la sua personalità tormentata e le sue dipendenze minano pesantemente l’equilibrio della band, e probabilmente la minore influenza di Syd nel disco è una tacita decisione collettiva. Rispetto a The Piper At The Gates Of Dawn (1967), infatti, A Saucerful Of Secrets risente molto di più dell’influenza di Roger Waters a partire da Let There Be More Light, l’opening track che si apre con un riff – dal quale hanno attinto per forza di cose i Placebo per Taste In Men – e si spalanca con la stessa dolcezza mistica che incontreremo in Breathe e The Great Gig In The Sky.

I trip tipici à la Pink Floyd non mancano, ed è il caso di citare Remember A Day e Set The Controls For The Heart Of The Sun, brani a tratti inquietanti e che ci restituiscono una delle più genuine diapositive del prog-rock di quegli anni.

Disturbante anche Corporal Clegg, inquieta quanto basta per raccontare gli stati d’animo che si respirano in casa Pink Floyd in quell’anno; rumorosa e psichedelica quanto basta la title-track, bellissima See-Saw, perché quelli sono i Pink Floyd. Ciò che abbiamo, nella sostanza, è un mondo diverso da quello raccontato da The Piper At The Gates Of Dawn: del labirinto apocalittico e allucinato di Barrett non rimane che una luce fioca, sulla quale soffia la teatralità di Waters. Un addio tradotto in musica, il presagio di un momento di rottura definitiva.