Nome: Vincenzo

Cognome: Schettini

Anno di nascita: 1977

Città: Bari

Piattaforme: YouTube, Instagram, TikTok

Categoria: Insegnamento

Chi è Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini è un fisico, musicista, docente, youtuber e tiktoker. Nato il 4 marzo 1977 a Como, ha origini pugliesi. Si è laureato in Fisica presso l’Università degli Studi di Milano e ha conseguito il dottorato in Fisica presso l’Università degli Studi di Bari. Oggi insegna Fisica e Matematica all’istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte (Bari).

Il “prof influencer” è noto per la sua passione per la divulgazione scientifica e per il suo stile innovativo e coinvolgente di spiegare la fisica, la sua disciplina. Suo è il canale YouTube La Fisica Che Ci Piace dove pubblica video-lezioni, esperimenti, esercizi, curiosità e approfondimenti sulla sua materia e più in generale sulla scienza. Ad oggi il suo canale conta più di 1,5 milioni di iscritti e oltre 100 milioni di visualizzazioni.

L’attività sui social network di Vincenzo Schettini è costante. Sui suoi canali ufficiali condivide contenuti educativi ma anche divertenti, un metodo che aiuta i suoi follower ad apprendere la sua disciplina con leggerezza. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 800 mila follower, mentre su TikTok è seguito da oltre 2 milioni di follower. Su Facebook, infine, ha oltre 300 mila fan.

La musica

Vincenzo Schettini è anche un grande appassionato di musica nonché direttore di coro. Quando non fa divulgazione scientifica, infatti, dirige il gruppo gospel Wanted Chorus composto da circa 50 elementi. Con Wanted Chorus si esibisce in concerti e manifestazioni in Italia e all’estero. Schettini suona anche il pianoforte e la chitarra.

Nel 2022 il prof ha pubblicato il libro La Fisica Che Ci Piace con Mondadori. Il volume è una raccolta di lezioni, esercizi e curiosità sulla fisica, pensati per avvicinare i giovani e non alla disciplina in modo semplificato e divertente.

Vita privata

Vincenzo Schettini è felicemente fidanzato da molti anni con Francesco, che lavora nel campo del recupero crediti. I due vivono insieme a Bari.