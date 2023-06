Si conclude Sophie Cross – Verità nascoste: stasera va in onda la terza e ultima puntata su Rai1. E’ la nuova serie tv thriller, frutto di una co-produzione europea tra Francia, Belgio e Germania, composta da sei episodi per ora (tre nella prima stagione, tre nella seconda).

La vita di Sophie Cross (interpretata da Alexia Barlier), avvocato di successo, e del marito Thomas (Thomas Jouannet), commissario di polizia, sta per cambiare radicalmente. Un giorno, il figlio Arthur di cinque anni sparisce senza lasciare tracce. Si pensa a un rapimento, ma non arriva nessuna richiesta di riscatto. La polizia interrompe le indagini, ma Thomas e Sophie non si arrendono. Anzi, la donna abbandona la carriera legale per entrare nelle forze dell’ordine e unirsi alla squadra del marito così da poter continuare a cercare il figlio.

Di seguito la sinossi della terza e ultima puntata di Sophie Cross, in onda stasera 27 giugno:

L’omicidio di un detective privato, Jean Delmotte, riapre un caso di cinque anni prima, il caso Mueller, in cui un commerciante di diamanti venne ucciso con la stessa arma silenziata e un colpevole fu condannato con una sentenza esemplare di cui si parlò molto. Per questo il Capitano Gabriel Deville, che all’epoca si occupò del caso, viene indagato dagli Affari Interni. Sophie e Thomas, intanto non perdono le speranze e grazie alle foto del computer di Stavros riescono a localizzare l’area giochi della foto con Arthur…

Nel cast e personaggi di Sophie Cross – Verità nascoste troviamo: Alexia Barlier nel ruolo di Sophie Cross; Thomas Jouannet è il Commissario Thomas Leclercq; Martin Verse è: Arthur Leclercq; Nganji Mutiri è il Sovrintendente capo; Cyril Lecomte è il Capitano Gabriel Deville; Mariama Gueye è il Tenente Amina Dequesne; Oussama Kheddam è il Tenente Fred Fontaine; Wanja Mues è il Medico legale Alexander Brandt; Lionel Ruziewicz è il Poliziotto; Fred Bianconi è il Commissario Maxime Lecomte; Soufian El Boubsi è Omar Benali; Philippe Résimont è Claude Vautier.

La terza e ultima puntata di Sophie Cross – Verità nascoste va in onda stasera alle 21:30.

