La notizia più importante per tutti coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare un modello appartenente alla famiglia dei Samsung Galaxy S23 non riguarda, a conti fatti, il solo rilascio di un aggiornamento particolarmente pesante a fine giugno (a conti fatti, quello che abbiamo trattato nei giorni scorsi anche all’interno del nostro magazine), ma anche lo sblocco di un’altra questione molto delicata. Chiaro il riferimento al pacchetto software più atteso del 2023, focalizzato su Android 14 e sulla nuova interfaccia One UI 6.0. In particolare, ora abbiamo qualche certezza in più su cui concentrarci.

I possibili tempi di uscita per l’aggiornamento con Android 14 sui Samsung Galaxy S23 in versione stabile

Provando a scendere in dettagli, ad esempio, emerge che a detta di SamMobile l’avvio del programma e della distribuzione della beta incentrata su One UI 6.0 per i Samsung Galaxy S23 sia ormai dietro l’angolo. Terza settimana di luglio, stando alle voci venute a galla fino a questo momento, anche se è corretto affermare che dal produttore coreano fino a questo momento non siano arrivate comunicazioni ufficiali per il pubblico. Data l’autorevolezza della fonte, comunque, ci sono pochi dubbi sotto questo punto di vista.

Tuttavia, le considerazioni interessanti per i possessori di un Samsung Galaxy S23 non si fermano qui, in quanto le tempistiche appena riportate ci consegnano altri elementi di riflessione. Basti pensare al fatto che, negli anni, siano trascorsi solitamente non più di un paio di mesi dall’avvio di una beta al rilascio dello stesso aggiornamento in versione stabile. Tradotto, questo vuol dire che gli utenti potrebbero ritrovarsi con il pacchetto software ufficiale e pronto all’uso nello scorcio finale di settembre. Salvo ovviamente imprevisti ed eventuali bug individuati nei prossimi sessanta giorni.

Staremo a vedere se sarà effettivamente questo il programma per i Samsung Galaxy S23, in vista di Android 14 e One UI 6.0.

