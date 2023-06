Chi vuole acquistare un iPhone ad un buon prezzo, non può quest’oggi non prendere in considerazione l’offerta di Amazon per l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma che può essere ancora considerato tra i più interessanti sul mercato, nonostante sia arrivato il modello successivo di stampo Apple. Un device che presenta un comparto tecnico attuale, costantemente aggiornato all’ultima release di iOS e che ovviamente inizia ad avere un prezzo più basso che può incuriosire qualche utente.

Risulta nuovamente abbassato il prezzo per iPhone 13 su Amazon oggi: l’offerta del giorno

Tornata subito, dunque, la promozione che era stata lanciata nei giorni scorsi, per poi scadere subito. A tal proposito si può notare come l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna riguarda uno sconto del 19% effettuato sul prezzo da listino di 939 euro, arrivando al costo attuale di 763,37 euro. Un buon risparmio che potrà far decisamente comodo a qualche utente desideroso di avere finalmente tra le mani un iPhone.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon e le spese di spedizione sono gratuite, nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna arriverà direttamente nelle vostre case. Anche Amazon lo consiglia come scelta di giornata e tra l’altro si ha anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa totale nel tempo e garantendo a più utenti di poter approfittare di tale offerta. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici.

Da non sottovalutare il comparto fotografico vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al processore A15 Bionic per prestazioni fulminee. A voi la decisione finale.

