Realme è pronto a lanciare in India presto la sua ultima generazione di smartphone appartenente alla serie Narzo 60. Ad ogni modo, prima che arrivi l’annuncio ufficiale, è giunta una nuova ed interessante perdita che offerto un primo sguardo al nuovo design ‘Martian Horizon’ del dispositivo prossimo all’arrivo ed anche ai dettagli sulle opzioni di colore e sulla possibile finitura del pannello posteriore.

Una fonte vicina ha rivelato un esclusivo rendering del design del nuovo smartphone Realme Narzo 60. Tale perdita ci offre un primo sguardo al dispositivo e mostra un design che l’azienda chiama “Martian Horizon“, che si ispira al suggestivo paesaggio del pianeta rosso, ovvero Marte. Se diamo uno sguardo all’immagine trapelata, è possibile notare il pannello posteriore del Narzo 60 in tutto il suo splendore. Il device sfoggia un arancione brillante, ma molto probabilmente ci saranno anche ulteriori opzioni cromatiche. Questo straordinario colore va a richiamare palesemente il paesaggio marziano, anche se il design di questo device pare piuttosto simile a quello della serie Realme 11 Pro, di recente lanciata in India.

Il prossimo device è dotato di una grande isola circolare della fotocamera posta sul retro, che dovrebbe ospitare un sensore primario da 100 MP. I design sono particolarmente simili quando si tratta del modulo della fotocamera posteriore. Anche il retro della serie Realme Narzo 60 sembra presentare un design simile alla serie 11 Pro. Inoltre, l’immagine trapelata rivela che il lato destro dello smartphone ospita i bilancieri del volume e i pulsanti di accensione. I lati presentano un telaio in alluminio ed angoli arrotondati. Purtroppo, però, le specifiche chiave della nuova serie Narzo 60 non sono ancora chiare, ma è possibile aspettarci che verrà lanciata in almeno una variante con un enorme spazio di archiviazione da ben 1TB. Resteremo aggiornati per ulteriori dettagli.

