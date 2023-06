I Fantastici 5 è la nuova fiction di Raoul Bova, che vedremo nel 2024 su Canale 5. A svelare le prime anticipazioni è TV Sorrisi e Canzoni, tramite una visita sul set ad Ancona, dove si sta attualmente girando la nuova produzione Lux Vide.

Composta da quattro puntate, I Fantastici 5 vede l’attore romano nei panni dell’allenatore di un gruppo di atleti disabili alle prese con una sfida importante: vincere gli Europei. Le riprese si stanno svolgendo nella struttura Palaindoor, svela Sorrisi, impianto utilizzato per l’allenamento dei ragazzi della fiction.

“Questa serie mi ha regalato grandi emozioni sin da subito”, racconta Bova al settimanale in esclusiva. “Il messaggio che cerchiamo di dare è che la disabilità non impedisce di superare i propri limiti e di avere una vita appagante. Lavorare con gli atleti, alcuni dei quali veri sportivi paralimpici, è stato un arricchimento professionale e umano”.

Alla regia troviamo Alexis Sweet, già regista di fiction come RIS – Delitti imperfetti, L’Isola di Pietro 3, Don Matteo 11 e Buongiorno mamma 2 (dove Raoul Bova è il protagonista).

La data d’uscita de I Fantastici 5 è ancora sconosciuta, e potremo vederla in tv nel corso del 2024. Il prossimo anno uscirà anche Don Matteo 14, con Raoul Bova che tornerà a vestire i panni di Don Massimo. La quattordicesima sarà la prima stagione che lo vedrà completamente protagonista, nonché anche la prima senza Terence Hill (che ha lasciato la fiction nella tredicesima stagione).

Per Don Matteo 14 si tornerà a girare a Spoleto, un set ormai diventato una sorta di “casa” per gli attori della fiction. “Sarà più difficile di prima perché ora ho tutto sulle mie spalle”, aveva dichiarato Bova in un’intervista dello scorso anno a Vanity Fair, parlando del peso del dover raccogliere l’eredità di una colonna portante come Hill.

“La più grande soddisfazione è stata l’accoglienza della gente che mi ha aperto le braccia, è stato bellissimo. Mi riempie di gioia ritornare a interpretare Don Massimo.”

