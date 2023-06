Siamo quasi giunti al Prime Day del prossimo 11 e 12 luglio ed è lecito chiedersi quanto costa l’abbonamento Prime che da diritto a partecipare agli sconti ormai imminenti. C’è un periodo di prova del servizio del quale in tanti potranno approfittare in questo momento, ma vale la pena soffermarsi anche sui costi successivi da affrontare.

Chi si iscrive ora al servizio Prime (e comunque in prossimità del Prime Day di inizio luglio) avrà la possibilità di usufruire di 30 giorni di uso gratuito dell’abbonamento. Questo vorrà dire approfittare subito degli sconti, senza ancora sborsare un euro per tutti i plus garantiti dalla sottoscriziona per quattro settimane: tra questi, i più importanti restano quelli della spedizione gratuita e l’arrivo del pacco in un solo giorno lavorativo per milioni di prodotti, per non parlare dei contenuti Prime Video e Prime Music sempre disponibili.

Terminato il periodo di prova su descritto, quanto costa l’abbonamento Prime? Il nuovo abbonato ha due possibilità: optare per il servizio con pagamento mensile al costo di 4,99 euro o scegliere la soluzione annuale. Quest’ultima è senz’altro la più conveniente, visto che la spesa per 12 mesi sarà pari a 49,90 euro e dunque ben 2 mesi saranno senz’altro risparmiati.

Chiarito quanto costa l’abbonamento Amazon Prime, è pure il caso di sottolineare che, in qualsiasi momento, si potrà scegliere di non usufruire del servizio. Non esistono vincoli o penali e, una volta disattivata l’opzione, si continuerà a beneficiarne fino al termine del periodo coperto dalla precedente sottoscrizione. Per finire è anche giusto sottolineare che i vantaggi Prime possono essere condivisi solo con un altro adulto del proprio Amazon Household. In riferimento al servizio agevolato Prime Student per studenti invece, va detto che questo non include la condivisione dei vantaggi con la propria famiglia.amazon

