Stranezze durante il concerto di Pink. “Vi prego, smettete di essere strani durante ai concerti”, questo e altro tra i commenti di un video in cui viene documentato il momento in cui una fan lancia sul palco una busta con le ceneri della madre defunta. La popstar non è certo rimasta indifferente, al punto di rischiare di interrompere l’esibizione.

Le ceneri della madre al concerto di Pink

Come riporta NME, l’episodio ha avuto luogo durante lo show della voce di Get The Party Started al BST Hyde Park di Londra. La popstar stava cantando il brano Just Like A Pill. I presenti hanno immortalato il momento in cui Pink si è chinata per raccogliere qualcosa a bordo palco. Subito dopo vediamo la popstar sollevare una busta contenente della polvere.

Pink osserva il contenuto per qualche istante, poi spalanca gli occhi e al microfono dice: “Aspetta, questa è tua madre?”. L’imbarazzo della popstar è evidente, con lo sguardo che si perde tra il pubblico e un sottile nervosismo che le fa strappare un sorriso. L’artista commenta: “Non so come sentirmi”. A quel punto la cantante allontana il sacchetto e riprende la sua esibizione.

La spiegazione di una testimone

Il video pubblicato dall’utente Twitter “Andrew” ha ottenuto tantissimi commenti. Tra questi è arrivato quello di Mrs Amy Wight Foster, che racconta:

“I miei amici erano in piedi vicino a questa donna. La storia è che sua madre, quando era in vita, non poteva uscire perché era molto malata. Quindi questa donna ora fa ‘uscire’ sua madre. Forse le dà conforto”.

Alcuni hanno criticato il gesto: “Io mi sarei arrabbiato”, altri hanno fatto dell’humor nero: “Pink era mortificata“. Il video è diventato virale. Per il momento Pink non ha commentato l’episodio.