Dopo l’enorme successo della prima stagione, Loki torna su Disney+ con nuovi attesissimi episodi il prossimo 6 ottobre. E questo non è certo una consuetudine per le serie Marvel. Tom Hiddleston torna a vestire dunque i panni del dio asgardiano che, insieme a Mobius (Owen Wilson), si muoverà tra diverse realtà per rimettere a posto un po’ di cose nelle linee temporali.

Loki – seconda stagione: Trama

Disney+ ha svelato i primi dettagli sulla trama della seconda stagione di Loki, che “riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi – si legge nella sinossi ufficiale – Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso”.

Loki – seconda stagione: Cast

Tra gli interpreti della prima stagione, oltre ai già citati Tom Hiddleston e Owen Wilson, ritroveremo:

Sofia di Martino

Gugu Mbatha-Raw

Wunmi Mosaku

Neil Ellice.

Nel cast di Loki 2 troviamo anche i “volti nuovi” di:

Eugene Cordero

Rafael Casal

Tara Strong

Kate Dickie

Liz Carr

Ke Huy Quan.

Le informazioni sui loro ruoli sono ancora scarse. Attendiamo ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Continua a leggere Optimagazine