Potrebbe apparire come una vecchia storia, un anatema della Russia contro i Beatles quando i Fab Four ancora si esibivano dal vivo, in piena Beatlesmania e in altrettanto piena rivoluzione sessuale e culturale. Eppure da quanto affermato da un funzionario medico di Stato sono passati appena 11 anni. Il 27 giugno 2012, infatti, Yevgeny Bryun lanciò contro i quattro di Liverpool la pesante accusa di essere i responsabili dell’aumento di consumo di droghe nell’ex Unione Sovietica.

Bryun non era certo uno qualunque: parliamo, infatti, dell’ex consulente del Ministero russo della Sanità. Durante una conferenza stampa, scriveva The Telegraph, disse:

“Dopo che i Beatles sono andati ad espandere la loro coscienza negli ashram indiani, hanno presentato quell’idea (il cambiamento del proprio stato mentale psichico usando droghe) alla popolazione”.

Bryun si riferiva, ovviamente, a quel 1968 in cui i Beatles volarono a Delhi insieme alle rispettive consorti per iniziare la loro esperienza con la meditazione trascendentale guidati da Maharishi Mahesh Yogi nel prestigioso ashram di Rishikesh. Per il consulente medico ciò era inaccettabile, in quanto l’esperienza dei Beatles in India avrebbe avvicinato i giovani al mondo della droga intesa come ricerca del piacere.

Per questo nel 2012 disse:

“Quando le imprese si sono poi rese conto che era possibile fare soldi con questi beni associati al piacere, è stato allora che è iniziata la crescita della domanda di droghe“.

Tutto qui? Certamente no: Yevgeny Bryun propose di inasprire le pene contro il consumo, lo spaccio e la detenzione di stupefacenti con misure tutt’altro che pacifiche:

“O impediamo agli adolescenti di assumere droghe in tenera età, o diciamo loro che li aspetta la prigione o la morte“.

Come riportava NME in quei giorni, le dichiarazioni di Bryun arrivarono nello stesso anno in cui Paul McCartney aveva annunciato di aver smesso di fumare marijuana da quando era nata sua figlia: “Quando sei padre – aveva detto – entra in gioco la responsabilità”.