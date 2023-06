Dall’inizio della carriera del rocker di Zocca sono passati più di quarant’anni, eppure c’è chi si ostina a riproporre la bufala che vede Vasco Rossi contro il sud, definito “cesso d’Italia” secondo la narrazione infondata. Il Blasco non ha mai pronunciato quella frase, ma ciclicamente la fake news viene rilanciata da utenti che non forniscono alcuna fonte sull’affermazione a lui attribuita. La fonte, infatti, non esiste trattandosi di pura fantasia.

Ritorna la fake news su Vasco Rossi contro il sud

A documentare il rilancio della bufala è lo stesso Vasco Rossi nelle storie Instagram. Il cantautore ha pubblicato lo screenshot di un botta e risposta tra una utente, la sua redazione web e il suo assistente legale. L’utente scrive: “Non mi piacque quando anni fa disse che il sud era il cesso d’Italia, ma lo amo lo stesso!”.

La redazione risponde: “Non lo disse, non l’ha detto. Mai. Mai. È una fake news. Non lo direbbe e non lo dirà mai”. Quindi interviene lo studio legale che assiste Vasco Rossi: “Le contesto che Vasco Rossi non ha mai detto quanto Lei afferma e, visto il contenuto ritenuto diffamatorio del Suo commento, si provvederà al deposito di una querela nei Suoi confronti”.

Una fake news che si ripropone ciclicamente

Quella del razzismo di Vasco Rossi nei confronti del sud Italia, infatti, è una leggenda metropolitana. Il seme della fake news fu piantato nei primi anni ’90 quando il Blasco conquistò San Siro e una fonte non meglio specificata iniziò a far circolare il passaparola su quella frase inesistente. Negli anni si disse addirittura che Vasco fosse tesserato alla Lega Lombarda, affermazioni che il diretto interessato respinse a più riprese.

L’epilogo arrivò nel 2015, quando un utente pubblicò su Facebook la stessa bufala in vista dell’arrivo di Vasco a Napoli nel contesto del calendario del Live Kom ‘015. Il post non passò certamente inosservato e Vasco si mosse per le vie legali.