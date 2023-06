“Questi qua della Lamborghini”, questo è Morgan sui TheBorderline con un giudizio tutt’altro che pacifico e pacato. Marco Castoldi è stato ospite di Muschio Selvaggio, il format condotto da Fedez e Mr. Marra dopo l’uscita di scena di Luis Sal nella giornata di ieri, lunedì 26 giugno, e ha detto tante cose.

Il dolore secondo Morgan

Di Morgan sono tipiche le risposte articolate, tutt’altro che banali e semplificate, a partire da un banale “come stai”. “Se dovessi rispondere in maniera formale direi ‘bene'”, dice a Mr. Marra, ma l’espressione – seppur nascosta dagli occhiali da sole – tradisce una certa sofferenza. Una condizione che Morgan vive con orgoglio, perché “il dolore ti eleva”.

“Sono costantemente alle prese con delle situazioni molto profonde”, dice Morgan, che aggiunge: “Il dolore ha una nobiltà incredibile, e soprattutto è uno stato mentale che ti permette di vedere molto di più le cose”. Lo disse già, Marco Castoldi, quando nel 1999 insieme ai suoi Bluvertigo cantava La Crisi: “Molto spesso la crisi è tutt’altro che folle, è un eccesso di lucidità“. Morgan non ha mai abbandonato quel modo turbolento di vivere la giornata, e a proposito di questo sottolinea: “Non ho mai pensato di essere uno sfigato quando le cose vanno male. Ecco, questa parola non mi piace”.

Il pensiero di Morgan sui TheBorderline

Chiarito l’appellativo di sfigato, quindi, Mr. Marra lo incalza: “La tua definizione di sfigato quindi qual è?”. Morgan è abbastanza sicuro: “Lo sfigato per me è quello che è omologato“.

“Si sente figo perché copia gli altri, quindi vuole appartenere“, sostiene Morgan contro coloro che vogliono essere “parte di un gregge“. Quindi arriva l’affondo di Morgan sui TheBorderline, coinvolti nella tragedia di Casal Palocco dove il piccolo Manuel Proietti ha incontrato la morte.

“Ecco, questi qua della Lamborghini. Quelli per me sono degli sfigati, perché veramente la loro vita è una sfiga”. Fedez si dimostra d’accordo: “Sì, non credo si possa dire il contrario”.