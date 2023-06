La notizia odierna non potrà che far piacere a tutti i possessori dei Samsung Galaxy S22, soprattutto coloro che amano avere il loro device sempre aggiornato con le ultime novità software. Il corposo update Android 14 che include anche la nuova versione dell’interfaccia One UI 6.0 sarebbe in test sull’ex top di gamma e la stessa buona sorte ha toccato anche il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 4.

Secondo un informatore noto a tutti su Twitter come @theonecid, l’aggiornamento One UI 6.0 basato su Android 14 sarebbe appena entrato nella fase sperimentale interna sulle versioni statunitensi del Galaxy S22 ma pure del già citato Galaxy Z Fold 4. Il firmware di riferimento è stato individuato sui server Samsung con la versione del firmware S908USQU2DWF1. Al contrario, per la versione americana del pieghevole è stato individuato il pacchetto software F936USQU3DWF8.

Quella appena partita potremmo definirla una sorta di fase di esplorazione degli update sugli esemplari Samsung Galaxy S22 e poi anche sul Samsung Galaxy Z Fold 4. Probabilmente, in questo momento, solo il personale interno sarà impegnato nella sperimentazione delle novità incorporate nella versione del sistema operativo, così come dell’interfaccia proprietaria di Samsung. La prima beta pubblica però potrebbe non tardare: per questo 2023, si era parlato di tempi più ristretti per il rilascio di un update così importante e le cose sembrano remare proprio in questa direzione. Nonostante la priorità assoluta del Samsung Galaxy S23 lanciato da pochi mesi, i Galaxy S22 e poi i primi Fold 4 potrebbero entrare in fase di test anche a luglio. Come al solito, questo passaggio potrebbe essere prerogativa solo di alcuni paesi, di certo Stati Uniti e Sud Corea ma anche Germania (spesso apripista europea di tutte le novità software). Noi italiani potremo non essere coinvolti subito ma attendiamo di saperne di più nelle prossime settimane.

