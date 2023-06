Nel 2022 Vivo ha lanciato in Cina lo smartphone Vivo X90 con a bordo il processore Dimensity 9200. Adesso, toccherà al device Vivo X90s essere presentato per il mercato cinese in giornata odierna, lunedì 26 giugno, con il nuovo SoC MediaTek Dimensity 9200+, insieme ad altri miglioramenti come l’inclusione del supporto al Wi-Fi 7. Per quanto riguarda il design e il display, non è stato modificato molto, in quanto il dispositivo presenta ancora una grande isola circolare della fotocamera sul retro, contenente quattro sensori. Davanti, il display mostra invece una leggera curva con le cornici nascoste sui lati e sia quella superiore che inferiore sono piuttosto sottili e simmetriche.

Quanto alle altre specifiche tecniche, il nuovo Vivo X90s è dotato di un display AMOLED curvo da 6,78 pollici con una risoluzione di 2800 x 1260pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una gamma di colori NTSC del 105% e supporto HDR. Con un rapporto schermo-corpo del 93,53% e un rapporto di contrasto di 8000000:1, lo schermo offre immagini coinvolgenti con neri profondi e colori vivaci; inoltre, supporta 1,07 miliardi di colori e ha una densità di pixel di 452PPI, assicurando nitidezza e chiarezza. Sotto la scocca troviamo appunto il processore Dimensity 9200+ di MediaTek, un octa-core a 4nm capace di offrire un multitasking efficiente e fluido, abbinato a 12GB di RAM a quattro canali LPDDR5X e 256GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Il dispositivo è dotato di Immortalis-G715 per funzionalità avanzate di elaborazione grafica.

Il comparto fotografico del Vivo X90s è caratterizzato da una potente fotocamera frontale da 32MP con zoom digitale 2x; sul retro, è dotato di una tripla fotocamera, di cui un sensore principale Sony IMX866 da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 12MP. Il tutto è alimentato da una batteria da 4810mAh che supporta la ricarica flash ultraveloce da 120W. Quanto a connettività il device offre: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS e USB Type-C 3.2 Gen 1. Ricordiamo che lo smartphone sarà presentato ufficialmente per il mercato cinese oggi 26 giugno, tuttavia non ci sono ancora dettagli circa l’arrivo in Europa e il suo prezzo.

