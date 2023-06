Del visore Apple Vision Pro si continua a parlare dopo quasi un mese dalla sua prima presentazione ad inizio giugno. Del prezzo elevato del dispositivo che parte da ben 3500 dollari è stato detto tanto. Eppure, questo ritrovato tecnologico di ultima generazione potrebbe avere un altro grosso difetto ossia il suo peso pure fuori norma.

Quando Apple ha utilizzato le cuffie AirPods Max ha utilizzato materiali premium che hanno inciso molto sul peso complessivo della sua soluzione di ben 385 g. Ebbene, da questa specifica esperienza, l’azienda di Cupertino avrebbe dovuto trarre qualche spunto e pensare al suo Vision Pro in maniera diversa per renderlo più leggero, considerando il suo ingombro maggiore. Così non è stato e i primi tester che stanno provando proprio il dispositivo lamentano la sua pesantezza estrema, dopo un certo periodo di utilizzo.

Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che proprio dopo il keynote di apertura della WWDC Apple di quest’anno, è stato concesso a più dipendenti l’accesso al visore. In molti avrebbero lamentato la pesantezza del dispositivo appoggiato sugli occhi e le orecchie, dopo un suo utilizzo prolungato di circa 2 ore. Apple avrebbe subito accolto questi risconti, pensando ad una soluzione. Quest’ultima sarebbe una fascia da far passare sopra la testa per distribuire meglio il peso del dispositivo.

Visto che l’Apple Vision Pro sarà poi commercializzato solo nel 2024, il problema sembrerebbe risolto con la soluzione della fascia passata sulla testa. Peccato che quest’ultima potrebbe non rientrare nella confezione, perché non considerata essenziale dalla stessa Apple. Si tratterebbe dunque di un accessorio da pagare a parte, magari disponibile in colori e materiali di tipo diverso ma la cosa comporterebbe un costo aggiuntivo pure per i primi acquirenti della soluzione tecnologica. Staremo a vedere cosa ci riserverà Apple per l’uscita di un dispositivo certo di nicchia e non adatto a tutte le tasche e forse pure a neanche a tutte le teste.

