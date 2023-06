Quest’oggi ritroviamo un prezzo molto allettante su Amazon per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 5G, dispositivo dello scorso anno che gode ancora un’ottima considerazione sul mercato grazie proprio ad un costo più vantaggioso ed un comparto tecnico che risulta essere ancora piuttosto attuale. Se state pensando di acquistare uno smartphone Android di ultima generazione, ma senza spendere cifre spropositate, l’offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S22 5G può fare sicuramente al caso vostro.

Arriva puntuale il taglio al prezzo del Samsung Galaxy S22: nuova offerta da oggi 26 giugno

Nuovo taglio al prezzo, dunque, dopo l’approfondimento dei giorni scorsi. Parliamo del dispositivo Phantom Black da 128GB di memoria interna che sul famoso sito di e-commerce quest’oggi è scontato del 6%. Ciò significa che dal prezzo precedente di 539,99 euro si è arrivati al costo finale di 504,99 euro. Un ulteriore risparmio che potrà fare più che comodo, rendendo tale device ancora più appetibile sul mercato. C’è disponibilità immediata su Amazon e la consegna risulta essere gratuita, nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S22 5G arriverà direttamente nelle vostre case.

Tra l’altro c’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, quindi più utenti potranno approfittare di tale offerta e dilazionare la spesa totale nel tempo. Un ottimo affare da non lasciarsi scappare, visti anche i vari vantaggi proposti da Amazon. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ecco che questo Samsung Galaxy S22 5G fa leva su un display da 6,1 pollici Infinity-O a 120Hz dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte.

Non manca la presenza del processore realizzato a 4nm che punta sulla massima ottimizzazione delle varie componenti, riuscendo a garantire risparmio energetico per la batteria da 3700 mAh. Ottima anche la fotocamera posteriore capitanata dal sensore principale da 48 megapixel con favolosi scatti notturni, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco ottimizzata. Un top di gamma che vale ancora la pena acquistare.