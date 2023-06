C’è un po’ di “Mare Fuori” e un po’ di “Lo chiamavano Jeeg Robot” nella nuova serie televisiva “Noi Siamo Leggenda“, prodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video.

La serie, ideata da Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve è diretta da Carmine Elia (Mare Fuori, Sopravvissuti). Noi Siamo Leggenda è la storia di cinque adolescenti di Roma che improvvisamente scoprono di avere dei superpoteri. Ragazzi alle prese con le difficoltà della loro età e non solo, i quali riescono a ribaltare la propria vita proprio grazie a questi poteri che rappresentano una metafora dei loro stessi problemi. Una via per trasformare gli ostacoli in opportunità.

Come spiega la produzione, “Noi siamo leggenda” è “un racconto di formazione totalmente incentrato sui caratteri in cui i superpoteri diventano metafora delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare, e delle loro formidabili potenzialità. Avere un superpotere – continua Carmine Elia – può far sembrare tutto più facile, ma presto i protagonisti scopriranno che non esiste un potere che li aiuterà a “diventare grandi” e che ad ogni azione corrisponde sempre una conseguenza”.

Noi siamo leggenda – Cast

Nel cast di Noi siamo leggenda spiccano alcuni nomi noti e amatissimi del piccolo schermo. come Nicolas Maupas, apprezzato nella serie “Il professore” oppure Valentina Romano e Giacomo Giorgio, tra gli interpreti di Mare Fuori. Ecco gli attori del cast:

Emanuele Di Stefano;

Claudia Pandolfi;

Antonia Liskova;

Nicolas Maupas;

Giacomo Giorgio;

Beatrice Vendramin;

Giulio Pranno;

Valentina Romani;

Milo Roussel;

Sofya Gershevich;

Margherita Aresti;

Giulia Lin;

Lino Guanciale.

Noi Siamo Leggenda segue un trend avviato già da qualche anno, ovvero di portare l’elemento fantasy, in questo caso supereroistico, nelle produzioni italiane, come avvenuto già al cinema con Il ragazzo invisibile e il già citato Io sono Jeeg Robot. Anche in questo caso l’aspetto introspettivo dei personaggi è predominante.

Continua a leggere Optimagazine