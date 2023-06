Love Mi è una dichiarazione d’amore alla città di Milano ed un evento di musica a ingresso completamente gratuito, ideato e fortemente voluto da Fedez. Si terrà in Piazza Duomo martedì 27 giugno e sarà trasmesso in diretta su Mediaset Infinity dalle ore18:00. Love Mi su Italia 1 verrà trasmesso invece dalle ore 19:00 e in simulcast su Radio 105.

Conduce Gabriele Vagnato, che su Radio 105 sarà accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. A partire dalle 19:00, si aprirà il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni.

Tanti gli ospiti attesi nella centralissima piazza meneghina, che hanno radunato migliaia di fan già dalle prime prove del suono. Sul palco non mancherà Fedez, ideatore dell’iniziativa benefica, immortalato in piazza con moglie e figli al seguito già nella giornata di lunedì 26 giugno.

A Love Mi si esibiranno Luigi Strangis e Mara Sattei, Tananai e Capo Plaza, Francesca Michielin, Articolo 31, Annalisa e molti altri. Non mancheranno Lazza e Tananai, tra i più apprezzati da Sanremo 2023. sul palco anche Matteo Paolillo.

Gli ospiti di Love Mi su Italia 1 il 27 giugno

Achille Lauro

Andrea Damante

Angelina Mango

ANNA

Annalisa

Articolo 31/J-Ax

AVA

Bresh

Caneda

Capo Plaza

Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

gIANMARIA

Il Pagante

La Sad

Lazza

Luigi Strangis

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

MILES

Rondodasosa

Seryo

Speranza

Tananai

Tedua

Tony Effe

VillaBanks

L’evento stato inserito all’interno del palinsesto “Milano è Viva” promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo ed è legato a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

Metro Duomo chiusa

Per consentire il corretto allestimento dell’area dello spettacolo, la fermata della metropolitana “Duomo” della linea Rossa e della linea Gialla sarà chiusa dalle ore 11:30. Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20:00, la seconda dalle 20:30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza.

M1, ultime partenze dal centro:

per Rho Fiera: 00.14

per Bisceglie: 1.21

per Molino Dorino: 1.11

per Sesto FS: 1.14

M3, ultime partenze dal centro:

per Comasina: 1.11

Per san Donato: 1.11